به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی گسترده در منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل و محدوده ترگاران در بخش باینگان شهرستان پاوه از استان کرمانشاه آغاز شده و در حال گسترش است.

بر اساس اعلام رئیس محیط‌زیست باینگان، حجم این آتش‌سوزی بسیار گسترده است و نیروهای حاضر در منطقه برای مهار و کنترل حریق با شرایط سخت و صعب‌العبور مواجه هستند.

صعب‌العبور بودن بخش‌هایی از منطقه و گستردگی آتش، عملیات دسترسی و مهار حریق را با دشواری مواجه کرده و نیروهای حاضر در منطقه تلاش دارند از گسترش بیشتر آتش به بخش‌های دیگر این محدوده حفاظت‌شده جلوگیری کنند.

منطقه حفاظت‌شده بوزین و مرخیل از زیستگاه‌های ارزشمند طبیعی استان کرمانشاه به شمار می‌رود و استمرار آتش‌سوزی می‌تواند خساراتی به پوشش گیاهی و زیستگاه‌های حیات وحش این منطقه وارد کند.

با توجه به گستردگی حریق و شرایط دشوار منطقه، از مسئولان، نیروهای امدادی، دستگاه‌های متولی و همچنین مردم توانمند و آموزش‌دیده درخواست شده است هرچه سریع‌تر برای کمک به مهار آتش‌سوزی و جلوگیری از گسترش آن در منطقه حضور پیدا کنند.

عملیات برای کنترل و مهار این آتش‌سوزی همچنان ادامه دارد و جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات احتمالی و علت وقوع حریق متعاقباً اعلام خواهد شد.