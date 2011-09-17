آلبوم "نواژه" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر،آلبوم "نواژه" (به معنی دستگاه نوا) در دستگاه نوا ساخته شده است به این ترتیب که قطعات این آلبوم موسیقی از "آواز اوج" آغاز می شود و با قطعاتی چون اوج آهنگ (بی واژه)،دنباله آواز اوج، آتش(بی واژه)، آواز غم انگیز و گیلکی ادامه پیدا می کند و در نهایت با قطعه چکام آهنگ (تصنیف) شب عمر به پایان می رسد.

مسعود شناسا آهنگساز این اثر موسیقی در دفترچه معرفی قطعات آلبوم چنین آورده است : دوازده دقیقه آغازین این آلبوم را که در دستگاه نوا ساخته شده است در سال 1359 نوشتم و سرانجام سال ها پس از آن دنباله آن را با چکامه پیش بردم.پارت تنبک بخش آغازین را که در بالا گفته شد با همکاری و هم اندیشی مرتضی اعیان ساختیم و پرداختیم، اما بخش هایی پس از آن با نوید افقه کار شد این موسیقی برای سازهای کلاسیک ایرانی ، خواننده سلو و در جاهایی گروه کر نوشته شده است .

این آهنگساز در بخش دیگری در توضیح بخش های این آلبوم نیز چنین آورده است : بخش نخست نوا به دشتی رفتن است؛ پرده های خجسته از نوای سل و دشتی از شور سل یکی است در این ساختار آنگونه که دیده می شود دو بخش سوپرانو و آلتو از پرده های گفته شده گذر می کنند و بخش باس راه خود را در پرده نوا هم چنان می پیماید تا سرانجام راه دشتی هموار شود؛بخش دوم از دشتی به نوا بازگشتن است؛ این بازگشت از شیوه های که در آغاز گفته شد پیروی نمی کند و با دگرگونی و آلتراسیون ناگهانی پرده لاکرن و لابکار در بخش آلتو و سپس سوپرانو که ملودی بنیادی می باشد انجام شده است بخش باس هم روندی کروماتیک پیمود.

بخش سوم نوا به چهارگاه می رود؛ گوشه های گوشت و عشیران از نوای "سل" و گوشه درآمد از چهارگاه "دو" پرده هایی همانند دارند و من از این همانندی بهره گرفته و مدلاسیون را انجام داده ام. بخش چهارم بازگشت از چهارگاه به نوا است به این ترتیب که برای انجام این مدلاسیون چاره دیگری گزیده ام بدین چم که از راهی که رفته بازنگشته و این بار از گوشه حصار چهارگاه "دو" گذر کردم، زیرا پرده های "ر" بکار،"می" کرن و "سل" در گوشه حصار چهارگاه "دو" و درآمد نوای "سل" همانند هستند . تنها دگرگونی که باید رخ می داد جایگزین کردن "فا بکار" به جای "فا دیز" حصار بود.

لازم به ذکر است مجموع قطعات این آلبوم بر اشعاری از شاعرانی چون عطار، حافظ، شهید بلخی و سهراب سپهری ساخته شده است و نوید افقه نوازنده تنبک ، پارسا احتشامی نی، احسان ذبیهی فرو پرهام شناسا کمانچه، ارژنگ سیفی زاده تار، محمد ذاکر حسین بم تار، رهام شناسا سنتور و حامد افشاری بم غژک از جمله نوازندگان این آلبوم موسیقی بوده اند.