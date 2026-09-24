به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه و همزمان با حضور وزیر راه و شهرسازی، ۸ پروژه بندری در منطقه ویژه اقتصادی چابهار به بهره‌برداری رسید که یک فروند کشتی نجات نیز با دستور فرزانه صادق به ناوگان خدمات نجات دریایی این منطقه ملحق شد.

در این آیین، علاوه بر کشتی نجات، ۷ پروژه دیگر در حوزه زیرساخت‌ها و خدمات بندری به بهره‌برداری رسید که از جمله آنها می‌توان به کریدور خطوط لوله نفتی و پتروشیمی، انبار فله خشک و طرح‌های ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری اشاره کرد.

پروژه‌های تعمیرات اساسی تأسیسات و زیرساخت‌های بندری نیز در این مجموعه قرار داشت و همزمان، چند طرح در حوزه مسکن و فضاهای ورزشی در منطقه ویژه اقتصادی چابهار به بهره‌برداری رسید.

پیوستن کشتی نجات به ناوگان خدمات دریایی چابهار، ظرفیت این منطقه را در ارائه خدمات امداد و نجات دریایی و پشتیبانی از فعالیت‌های بندری تقویت می‌کند.