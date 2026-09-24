به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دوم مهرماه ۱۴۰۵، در هفته دفاع مقدس و همزمان با سراسر کشور مزار شهدا عطرآگین شد و مردم بار دیگر به دیدار مردانی رفتند که روزی از میان همین مردم برخاستند و برای دفاع از ایران و آرمانهای خود از جان و جوانی گذشتند.
در حرم مطهر امام رضا (ع) نیز بهشت ثامنالائمه (ع) حال و هوای دیگری داشت. آیین «مهمانی لالهها» برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس برگزار شد و زائران و مجاوران در کنار مزار شهیدان حاضر شدند.
این آیین از رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی آغاز شد. در نخستین بخش مراسم حاضران بر مزار رهبر شهید آیتاللهالعظمی امام خامنهای و خانواده ایشان حضور یافتند و با ادای احترام یاد و نام ایشان را گرامی داشتند. پس از آن حاضران به دیگر مزارهای شهدا در بهشت ثامنالائمه (ع) رفتند و با عطر افشانی و نثار گل به مقام شهیدان ادای احترام کردند.
در میان مزارها هر نام روایتی از یک زندگی بود. جوانی که روزی از خانه رفت و بازنگشت. مادری که سالها چشم به راه ماند. پدری که قاب عکس فرزندش را به سینه فشرد و خانوادهای که جای خالی عزیزش را با خاطرات او پر کرد.
در حرم امام رضا (ع) فاصله میان زائر و شهید کوتاه بود. چند قدم کافی بود تا از صحنهای پررفتوآمد به سکوت مزارها رسید. آنجا نامهایی بر سنگها حک شده بود که پشت هر کدام یک خانواده و یک دنیا دلتنگی قرار داشت.
برخی فاتحه میخواندند و برخی شاخهای گل بر مزار شهدا میگذاشتند. عدهای نیز لحظاتی در سکوت میایستادند و به سنگ مزار خیره میشدند. شاید هرکس با خاطرهای متفاوت آمده بود، اما مقصد همه یکی بود. ادای احترام به کسانی که روزی برای دفاع از این سرزمین ایستادند.
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