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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

برگزاری آیین «مهمانی لاله‌ها» در حرم مطهر امام رضا(ع)

برگزاری آیین «مهمانی لاله‌ها» در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- همزمان با دومین روز از مهرماه در حرم مطهر امام رضا (ع) مردم مشهد میهمان شهدا بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دوم مهرماه ۱۴۰۵، در هفته دفاع مقدس و همزمان با سراسر کشور مزار شهدا عطرآگین شد و مردم بار دیگر به دیدار مردانی رفتند که روزی از میان همین مردم برخاستند و برای دفاع از ایران و آرمان‌های خود از جان و جوانی گذشتند.

در حرم مطهر امام رضا (ع) نیز بهشت ثامن‌الائمه (ع) حال و هوای دیگری داشت. آیین «مهمانی لاله‌ها» برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس برگزار شد و زائران و مجاوران در کنار مزار شهیدان حاضر شدند.

این آیین از رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی آغاز شد. در نخستین بخش مراسم حاضران بر مزار رهبر شهید آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای و خانواده ایشان حضور یافتند و با ادای احترام یاد و نام ایشان را گرامی داشتند. پس از آن حاضران به دیگر مزارهای شهدا در بهشت ثامن‌الائمه (ع) رفتند و با عطر افشانی و نثار گل به مقام شهیدان ادای احترام کردند.

در میان مزارها هر نام روایتی از یک زندگی بود. جوانی که روزی از خانه رفت و بازنگشت. مادری که سال‌ها چشم به راه ماند. پدری که قاب عکس فرزندش را به سینه فشرد و خانواده‌ای که جای خالی عزیزش را با خاطرات او پر کرد.

در حرم امام رضا (ع) فاصله میان زائر و شهید کوتاه بود. چند قدم کافی بود تا از صحن‌های پررفت‌وآمد به سکوت مزارها رسید. آنجا نام‌هایی بر سنگ‌ها حک شده بود که پشت هر کدام یک خانواده و یک دنیا دلتنگی قرار داشت.

برخی فاتحه می‌خواندند و برخی شاخه‌ای گل بر مزار شهدا می‌گذاشتند. عده‌ای نیز لحظاتی در سکوت می‌ایستادند و به سنگ مزار خیره می‌شدند. شاید هرکس با خاطره‌ای متفاوت آمده بود، اما مقصد همه یکی بود. ادای احترام به کسانی که روزی برای دفاع از این سرزمین ایستادند.

کد مطلب 6957533

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