به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات، بابک محمودی با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی و ایستادگی ملت ایران، به تفسیر سوره مبارکه احزاب و مفهوم جنگ احزاب پرداخت و افزود: در مقاطع مختلف، دشمنان با تمام ظرفیت‌های خود در برابر جبهه حق صف‌آرایی کردند، اما آنچه موجب عبور از این شرایط شد، ایمان، انسجام، مقاومت و اتکا به ارزش‌ها بود.

محمودی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به وصیت‌نامه شهدا گفت: مطالعه وصیت‌نامه شهدا می‌تواند چراغ راهی برای شناخت مسیر درست خدمت و مسئولیت‌پذیری باشد و لازم است این گنجینه ارزشمند مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی رؤسای شعب را یکی از مهم‌ترین ارکان ارتباطی جمعیت با مردم دانست و تصریح کرد: رؤسای شعب، نمود بیرونی جمعیت هلال‌احمر هستند و تصویری که مردم از جمعیت دریافت می‌کنند، تا حد زیادی به رفتار، عملکرد و نوع ارتباط آنان با جامعه بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: رئیس شعبه تنها یک مدیر اجرایی نیست، بلکه باید در رفتار، اخلاق و مسئولیت‌پذیری، الگویی برای کارکنان، امدادگران، نجاتگران و داوطلبان باشد. آنچه به یک مجموعه و یک مدیر شخصیت می‌دهد، صرفاً جایگاه و عنوان نیست، بلکه رفتار و ارزش‌هایی است که در عمل به جامعه ارائه می‌کند.

محمودی همچنین بر ضرورت افزایش آمادگی برای مقابله با بحران‌ها تأکید کرد و گفت: آمادگی در بحران زمانی معنا پیدا می‌کند که پیش از وقوع حادثه، شناخت دقیقی از ظرفیت‌ها، نقاط آسیب‌پذیر و مناطق تحت پوشش داشته باشیم.

وی افزود: لازم است رؤسای شعب، شناخت دقیق و میدانی از مناطق تحت پوشش خود داشته باشند و روستاها، نقاط جمعیتی، مسیرهای دسترسی، ظرفیت‌های محلی و نقاطی را که در زمان بحران ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند، به‌صورت دقیق شناسایی کنند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت بحران، نیازمند شناخت، برنامه‌ریزی و آمادگی پیش از حادثه است و رؤسای شعب باید با تکیه بر ظرفیت نیروهای امدادی، داوطلبان و منابع محلی، آمادگی شعبه را برای مواجهه با حوادث مختلف ارتقا دهند.