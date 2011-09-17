هفته جاری برای مجوز "اسب حیوان نجیبی است" تصمیم گیری نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز یکی از خبرگزاریها در گفتگویی با علی سرتیپی پخش کننده فیلم "اسب حیوان نجیبی است" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی، اعلام کرده پروانه نمایش این کار صادر شده است.

در همین راستا علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد به خبرنگار مهر گفت: در جلسه این هفته برای نمایش این فیلم تصمیم گیری نهایی می کنیم.

شب گذشته همزمان با پانزدهمین جشن سینمای ایران، رضا عطاران برای بازی در این فیلم تندیس بهترین بازیگر نفش اول مرد را دریافت کرد.

بازیگران "اسب حیوان نجیبی است" عبارتند از: رضا عطاران، حبیب رضایی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، کارن همایونفر، باران کوثری، مهران احمدی، بابک حمیدیان، ماهایا پطروسیان، اشکان خطیبی، پانته‌آ بهرام، احمد مهرانفر و مانی باغبانی... این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.

عبدالرضا کاهانی فیلم‌های سینمایی "آنجا"، "آدم"، "بیست" و "هیچ" را کارگردانی کرده است.