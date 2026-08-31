به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت شب یکشنبه در جشن بزرگ «امت احمد(ص)» در یزد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و گرامیداشت ایام هفته وحدت اظهار کرد: خداوند پیامبر اکرم(ص) را «رحمت للعالمین» قرار داد و هدف از رسالت آن حضرت این بود که دین حق به وسیله قرآن کریم و دین مبین اسلام بر همه گرایش‌ها، نگرش‌ها و مکاتب عالم برتری پیدا کند.

وی افزود: تمام تلاش پیامبر اکرم(ص) در ۲۳ سال دوران رسالت و همچنین مجاهدت ائمه اطهار(ع)، اصحاب پیامبر، علما و اولیای الهی در طول بیش از ۱۴ قرن، در راستای تحقق همین هدف بوده است تا دین اسلام به عنوان مکتب فکری و ایدئولوژی برتر عالم شناخته شود و پرچم توحید و «لا اله الا الله» بر قله‌های جهان برافراشته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: امروز انقلاب اسلامی ایران عهده‌دار این مسئولیت است و نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان داده که این پرچم را به‌درستی در دست گرفته و در برابر استکبار جهانی ایستادگی می‌کند.

مقاومت ملت ایران در مسیر آرمان پیامبر(ص)

صداقت با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره استمرار مبارزه حق و باطل گفت: امام راحل پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نیز تأکید کردند که جنگ ما تمام نشده است، چراکه جنگ ما جنگ حق علیه باطل است و تا برافراشته شدن پرچم «لا اله الا الله» بر قله‌های جهان ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: این همان رسالتی است که انقلاب اسلامی بر عهده گرفته و ملت ایران نیز طی دهه‌های گذشته با ایثار، مقاومت و استقامت خود این پرچم را برافراشته نگه داشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: به برکت ایثار مردم و خون مطهر شهدا، به‌ویژه شهدای انقلاب اسلامی و مقاومت، ایران امروز به قدرتی اثرگذار در معادلات جهانی تبدیل شده است و این نتیجه حرکت در مسیر آموزه‌های پیامبر اکرم(ص) و تحقق وعده الهی برای برتری دین حق است.

قدرت اسلام بدون وحدت محقق نمی‌شود

صداقت با تأکید بر ضرورت وحدت مسلمانان اظهار کرد: اگر قرار است اسلام به قدرت برسد و پرچم توحید در عالم برافراشته شود، باید مسئله وحدت را جدی بگیریم. اعمال و رفتار ما باید در همین مسیر تعریف شود و هر اقدامی که موجب تضعیف انسجام جامعه اسلامی شود، به نفع دشمن است.

وی با اشاره به حضور شیعه و اهل سنت در مراسم جشن «امت احمد(ص)» گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت وحدت میان شیعه و سنی است. دشمن سال‌ها تلاش کرد با دامن زدن به اختلافات مذهبی، مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار دهد، اما هوشیاری مردم و رهنمودهای رهبران انقلاب این توطئه را ناکام گذاشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد افزود: دشمن امروز به دنبال دوگانه‌های دیگری مانند جنگ و صلح، وفاق و تندروی و سازش و جنگ‌طلبی است و تلاش می‌کند از طریق این دوگانه‌ها میان مردم اختلاف ایجاد کرده و عزم و اراده ملی را خدشه‌دار کند.

مسئولان نباید تصویر ضعف از کشور ارائه کنند

صداقت با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به حفظ روحیه عمومی جامعه گفت: مسئولان باید در بیان مشکلات و مقدورات کشور مراقب باشند که ارائه گزارش وضعیت موجود به ابراز ضعف و ناتوانی تبدیل نشود، چراکه دشمن در کمین همین نشانه‌های ضعف است.

وی ادامه داد: ملت ایران طی دهه‌های گذشته با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایستادگی کرده و انتظار دارد مسئولان نیز با حفظ روحیه امید، اقتدار و عزت ملی سخن بگویند و اجازه ندهند ادبیات ضعف، پشتوانه اجتماعی مقاومت را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: امروز یکی از عرصه‌های اصلی جنگ دشمن علیه ملت ایران، حوزه اقتصادی است. دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را افزایش داده تا مردم و کشور را به زانو درآورد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که کشور از نظر اقتصادی قدرتمند و متکی به ظرفیت‌های داخلی شود تا دشمن نتواند با تحریم و محاصره اقتصادی، ملت ایران را تحت فشار قرار دهد.

شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی الگوی مسئولان هستند

صداقت با گرامیداشت هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای یادآوری مجاهدت‌های شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید رئیسی است؛ بزرگوارانی که زندگی خود را وقف خدمت به مردم و تقویت نظام اسلامی کردند.

وی بیان کرد: شهید رجایی و شهید باهنر الگوی خدمتگزاری صادقانه به مردم بودند و شهید رئیسی نیز در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. این شهیدان باید الگوی دولتمردان و مسئولان امروز باشند.

بی‌حجابی نباید به عنوان یک مسئله صرفاً فردی دیده شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی مردم مؤمن نسبت به ترویج بی‌حیایی و بی‌حجابی گفت: متأسفانه گاهی شاهد اقداماتی برای ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه هستیم و این مسئله نگرانی مردم متدین را به دنبال داشته است.

صداقت افزود: برخی تلاش می‌کنند بی‌حجابی را صرفاً به عنوان یک سبک زندگی و انتخاب فردی معرفی کنند، در حالی که از نگاه رهبران انقلاب، مسئله عفاف و حجاب ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و نباید آن را صرفاً یک موضوع فردی تلقی کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید برای نسل جوان تبیین شود که دشمنان در طول دهه‌های گذشته از ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی به عنوان ابزاری برای تضعیف هویت فرهنگی جوامع استفاده کرده‌اند و جامعه اسلامی باید نسبت به این مسئله هوشیار باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد تأکید کرد: حفظ وحدت، تقویت قدرت ملی، مقاومت در برابر فشارهای دشمن و صیانت از هویت فرهنگی جامعه، موضوعاتی هستند که باید در مسیر تحقق آرمان‌های پیامبر اکرم(ص) و تقویت جبهه حق مورد توجه جدی قرار گیرند.