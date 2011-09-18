"شروع خوب"گام محکم شبکه سه/ اجرای موثر مجری رها شده از دام اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، "شروع خوب" عنوان برنامهای است که روزهای یکشنبه و سهشنبه و پنجشنبهها به تهیهکنندگی علی زاهدی و اجرای امیر معافی از شبکه سه پخش میشود. زاهدی جزو تهیهکنندگان فعال و با سابقه در سازمان صدا و سیما است که تهیه برنامههای خوبی همچون "جزر و مد"، "کوله پشتی"، "فوقالعاده"، "نیمروز" ... را در کارنامه دارد. در واقع میتوان او را جزو تهیهکنندگانی به شمار آورد که سرش برای تهیه برنامههای چالشی و مناسب درد میکند.
او با تهیه برنامه "شروع خوب" کارنامهاش را تکمیل کرده است. زاهدی برای اجرای این برنامه دست به اقدام جالبی زده است که تاکنون در تلویزیون تجربه نشده بود و آن هم دعوت از فردی برای اجرای این برنامه است که سالهای بسیاری با معضل اعتیاد دست و پنجه نرم کرده و حالا چند سالی میشود که از این بیماری رها شده است. معافی در حال حاضر عضو تیم ملی تیراندازی با کمان است و به عنوان تنها نماینده ایران در اجلاس وین همراه با سردار اسماعیل احمدی مقدم شرکت کرد و در این اجلاس درباره مبارزه با مواد مخدر صحبت کرد.
معافی چهار سال پیش همراه با مادرش در برنامه "ماه عسل" نیز شرکت کرد و بدون آنکه از مسئولان بخواهد تصویراش را شطرنجی کرده به راحتی در این برنامه حاضر شد و درباره سالهایی که در بند اعتیاد بود، صحبت کرد و حالا در مقام مجری در مقابل کارشناسان و افرادی که معضل اعتیاد را لمس کرده، مینشیند و هدایت برنامه "شروع خوب" را به عهده دارد.
معافی نه تنها اجرای خوبی دارد، بلکه با توجه به تجربهای که درباره مواد مخدر دارد، سئوالات خوبی هم مطرح میکند که در این باره باید به عوامل سازنده برنامه "شروع خوب" و مسئولان شبکه سه که این جسارت را داشتند تا چنین مجریای را انتخاب کنند، خسته نباشید گفت.
موضوع اعتیاد بارها در تلویزیون دستمایه ساخت برنامههای متنوعی نمایشی و گفتگومحور شده است و پیامهای کارشناسی و علمی درباره این معضل به شکلهای مستقیم و غیرمستقیم به مخاطبان آموزش داده شده است. تعداد این برنامهها هم در سالهای اخیر کم نبوده است، اما شکل اکثر برنامههای گفتگو محور با این موضوع دیگر برای مخاطبان تکراری و حتی ملالآور شده بود. در واقع این سریالها و برنامهها مرتب شعار میدادند، به همین دلیل تاثیرگذاری کمتری داشتند.
اما نمونه موفق این نوع برنامهها را میتوان "شروع خوب" دانست که سری اول آن با اجرای حامد جوادزاده و امیر معافی پخش شد و سری دوم برنامه با اجرای معافی روی آنتن میرود. این برنامه طبق نظرسنجی مرکز تحقیقات توانسته 90 درصد از رضایت مردم را کسب کند و برنامهای کاملاً آموزشی و اطلاعرسانی برای خانوادههایی باشند که گرفتار این معضل هستند.
برنامه "شروع خوب" تلاش کرده با رویکرد مثبت نگرانه این معضل قدیمی و بارها گفته شده را با روش و ساختاری جدید و متفاوت بیان کند و آن را به تصویر بکشد. این برنامه ترکیبی از حضور کارشناس، پخش مستند و دعوت از افرادی است که سالها اسیر معضل اعتیاد بودند.
انتخاب این ترکیب جذابیت خاصی به برنامه داده و باعث شده خیلی عمیق به چگونگی گرایش افراد مختلف به اعتیاد بپردازد و کارشناس برنامه هم دلایل آن را مورد بررسی قرار بدهند. گرچه این برنامه از همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری هم بهره برده است، اما اصلاً برنامه سفارشی نیست.
از سوی دیگر نوع چیدهمان مستندها در برنامه "شروع خوب" به حدی خوب است که باعث شده برنامه از کلیگویی خارج شود و به جزییات بپردازد تا بیشتر مورد توجه بینندگان قرار بگیرد و موضوع برای آنها قابل لمس و باور باشد.
برنامه "شروع خوب" صرفاً گفتگو با کارشناس را نشان نمیدهد و مستندسازی و پخش تصاویر واقعی از معتادان و تجربیات انده بار آنها رنگ و بوی دیگری به این برنامه که در زمینه اعتیاد تهیه و پخش میشود، داده است. این برنامه جسورانه خطرات و پیامدهای منفی این معضل را روایت میکند و علاوه بر آسیبشناسی، نگاه هشداردهنده و پیشگیری هم برای خانوادهها دارد.
میتوان گفت یکی از امتیازات برنامه "شروع خوب" پخش تصاویر و گفتگوهای خیابانی با معتادانی است که در حال مصرف هستند. این تصاویر جذابیت بیشتری برای مخاطبان فراهم کرده است و از سوی دیگر به اعتیاد زنان هم میپردازد و فقط جامعه مردان معتاد را انتخاب نکرده است. صحنههای تلخ و تکان دهنده این برنامه حرفهای بسیاری برای جوانان و خانوادههایی دارد که با این معضل رو به رو هستند. از سوی دیگر هشداری هم برای خانوادهها است تا بیشتر مراقب فرزندان خودشان باشند.
جسارت و پرهیز از محافظه کاری از نکات خوب این برنامه محسوب میشود و باعث شده الگوی خوبی به مخاطبان ارائه شود، چرا که در این برنامه از افرادی دعوت میشود که توانستند خود را از دام اعتیاد رها کنند، حتی در میان افراد معتاد از بازیگرانی دعوت شد تا جسورانه جلو دوربین این برنامه قرار بگیرند و درباره روزهای که اعتیاد دامن گیرشان شده بود، حرف بزنند.
ضمن اینکه برنامه "شروع خوب" تیتراژ خوبی هم در ابتدا دارد. دو جوانی که در ریل قطار حرکت میکنند، اما بعد از اندکی مسیر آن دو تغییر میکنند. موسیقی خوبی که روی این تصاویر گذاشته شده رنگ و لعاب خاصی به این برنامه داده است. شاید تنها ایرادی که میتوان به این برنامه گرفت، ساعت پخش است که برخی روزها ساعت 16:30 و بعضی روزها ساعت 17:30 و ... پخش میشود. در واقع ساعت متغیر این برنامه آن هم به خاطر مسابقات فوتبال تنها ایرادی است که مخاطبان با آن رو به رو هستند.
برنامه "شروع خوب" گامی تازه در شبکه سه است و میتوان از آن به عنوان یک برنامه خوب و تکاندهنده یاد کرد که تاثیر زیادی هم بر مخاطبان دارد. امید است تولید این برنامههای جسورانه افزایش یابد.
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فاطمه عودباشی
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