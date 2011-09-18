نخستین جایگاه بدون تبخیر بنزین ایران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون جلیلیان درباره اجرای مرحله دوم طرح کهاب، با یادآوری اینکه تاکنون در حدود 70 درصد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تجهیز جایگاهها به تجهیزات جمع آوری بخار بنزین اجرایی شده است گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال 93 تمامی انبارهای جدید و موجود ذخیره سازی فرآورده های نفتی و جایگاه های سوخت به این تکنولوژی جدید مجهز شوند.

مجری طرح کهاب در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی همچنین از راه اندازی کامل نخستین جایگاه جمع آوری کننده بخارات بنزین در استان البرز خبر داد و افزود: در حال حاضر این پروژه به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و پیش بینی می شود روزانه 30 درصد تبخیر بنزین در زمان سوخت گیری خودروها کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه در مجموع برای اجرای فاز دوم این پروژه حداقل 20 میلیون دلار صرفه جویی ارزی با بومی سازی برخی کالاها انجام خواهد گرفت، تصریح کرد: از سوی دیگر برای بازیافت بخار بنزین در انبارهای نفت سه روش اصلی وجود داشته که به صورت جداگانه و آزمایشی در انبارهای نفت قزوین، بندرعباس ( فناوری کربن فعال)، انبار نفت کرج (فناوری غشایی) و انبار نفت شمال غرب تهران (فناوری تبریدی) در حال اجرا است.

مجری طرح کهاب در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در پایان با تاکید بر اینکه تجهیز انبار نفت شمال غرب تهران با مشارکت خارجی از پیشرفت مطلوبی برخوردار است اظهار کرد: پیش بینی می شود با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی همچون گمرک، سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس به زودی پیشرفت قابل توجهی در اجرای این طرح زیست محیطی حاصل شود.

