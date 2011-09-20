پارک ملی گلستان؛ زیستگاه گونه های در معرض انقراض

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی گلستان، زیستگاه جانوارن و پستانداران مختلفی مانند قوچ و میش، کل و بز، روباه، گرگ و پلنگ است که در آن زیست و زادآوری می کنند.

از مجموع جانوران موجود در تنوع زیستی استان، 19 گونه در معرض انقراض هستند که هما، بالابان، گیلانشاه خالدار و روباه ترکمنی از جمله آن هستند. مرال، شوکا، کل و بز، قوچ و میش و .. از جمله گونه هایی هستند که بیشتر مورد شکال غیرمجاز قرار می گیرند.

آهو، پلنگ، مرال، قوچ، میش، کل و بز، گرگ و.. از جمله گونه های موجود در پارک ملی گلستان هستند که هم اکنون به دلیل شکار بی رویه در معرض خطر هستند.

مدیرکل محیط زیست گلستان گفت: بیش از 150 گونه پرنده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است که از این تعداد پرنده 48 نوع در فصل بهار و تابستان در منطقه مشاهده می شود و از این تعداد 62 گونه پرنده بومی پارک ملی است.



محمد ممشتی افزود: از پدیده‌های طبیعی موجود در این منطقه، جنگلهای انبوه و بهم فشرده‌ای که در دامنه کوه و بستر دره است و جریان رودخانه و همچنین چشمه‌های دائمی و فصلی فراوان مناظری زیبا از جلوه‌های آفرینش را در پیش روی مشتاقان طبیعت قرار داده است.

وی اظهار داشت: در این پارک زیبا و رویایی 62 گونه پرنده نیز بومی پارک ملی است و در مجموع 110 گونه پرنده در این منطقه زاد و ولد می کنند.

وی عنوان کرد: علاوه بر این 21 نوع پرنده در زمستان مشاهده شده اند و 19 گونه دیگر در مسیر مهاجرت خود در این پارک توقف می کنند که سار صورتی، شاهین، بحری از جمله آن است.

به گفته ممشتی، قرقاول، کبک، تیهو، زنگوله بال، کوکر سفید و سیاه، آبی و بلدرچین، قرقی، دلیجه، سارگپه، عقاب، دو برادر، دال سیاه، طرلان و بالابان از دیگر گونه ها است.

مدیرکل محیط زیست گلستان افزود: همچنین این پارک، زیستگاه بسیاری از پرندگان و گنجشکان زیبا و پرتحرک آوازه خوان مانند دارکوب سیاه، بلبل، توکای باغی، انواع سهره ها، زرده پره ها، مگس گیرها، زنبور خورکها و دم سرخها است.

وی یادآورشد: دوزیستان و خزندگان با پیشینه زیستی بسیار زیاد در این زیست کره وجود دارند که تاکنون آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اند.

براساس مطالعات میدانی انجام شده سه گونه دو زیست، 24 گونه از خزندگان در پارک ملی گلستان شناسایی و گزارش شده است.

وزغ سبز، قورباقغ جنگی، لاک پشت چهارچنگالی، آکامای صخره ایی، مارمولک بی پا، جکوی کاسپی، مار آبی و .. از دیگر دوزیستگاه و خزندگان موجود در این پارک ملی است.

یک هشتم گونه های گیاهی، یک سوم گونه های پرندگان، بیش از نیمی از گونه های پستانداران و شمار زیادی از گونه های جانوری و وحوش کشور در این پارک ملی و بین المللی زیست و زادآوری می کنند.

این پارک نه تنها به دلیل اینکه یکی از زیستگاههای حیات وحش است بلکه به خاطر حفظ بخش قابل توجهی از تنوع زیستی کشور دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است.