به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی شامگاه یکشنبه در آیین نکوداشت مفاخر و پیشکسوتان فرهنگ و هنر قم که در تالار فرهنگ و هنر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم در بیست‌وسوم ربیع‌الاول، رخدادی سرنوشت‌ساز در شکل‌گیری هویت معنوی و فرهنگی این شهر به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: همان‌گونه که هجرت تاریخی امام رضا(ع) از مدینه به مرو در تحولات تمدنی جهان اسلام آثار گسترده‌ای بر جای گذاشت، حضور حضرت معصومه(س) در قم نیز منشأ برکات فراوانی برای این شهر شد و زمینه تعالی و شکوفایی ظرفیت‌های مختلف آن را فراهم کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم افزود: قم در طول تاریخ به واسطه حضور کریمه اهل‌بیت(س) و برکات این هجرت، به جایگاهی ممتاز در حوزه‌های دینی، علمی و فرهنگی دست یافته و این ظرفیت در عرصه هنر و دیگر حوزه‌های فرهنگی نیز نمود پیدا کرده است.



سوقندی با اشاره به جایگاه مفاخر و پیشکسوتان استان بیان کرد: برگزاری آیین‌های نکوداشت فرصتی برای پاسداشت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی قم است و باید از شخصیت‌هایی که سال‌ها در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر این سرزمین فعالیت کرده‌اند، به شایستگی تقدیر شود.



مفاخر الگوهای زنده فرهنگی هستند



وی گفت: پیشکسوتان و چهره‌های برجسته فرهنگی و هنری، بخشی از سرمایه هویتی جامعه محسوب می‌شوند و تجربه، دانش و آثار آنان می‌تواند برای نسل‌های امروز و آینده الگویی عینی و ارزشمند باشد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم تصریح کرد: جوانان این سرزمین وارثان میراث علمی، فرهنگی و هنری گذشتگان هستند و پیوند میان نسل‌های مختلف، زمانی شکل مؤثرتری پیدا می‌کند که شخصیت‌های اثرگذار فرهنگی به جامعه معرفی و جایگاه آنان به درستی تبیین شود.



وی خاطرنشان کرد: آیین‌های نکوداشت مفاخر، تنها برنامه‌هایی برای تجلیل از افراد نیستند بلکه فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و انتقال تجربه و میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر به شمار می‌روند.



سوقندی اضافه کرد: قم از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است و استمرار برنامه‌هایی از این دست می‌تواند زمینه معرفی بیشتر چهره‌های برجسته و تقویت فرهنگ تکریم پیشکسوتان را فراهم کند.



دبیرخانه نامداران فعالیت خود را آغاز می‌کند



وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دبیرخانه امور نامداران فرهنگ، هنر و رسانه قم در آینده نزدیک خبر داد و گفت: ایجاد این دبیرخانه نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم است تا بتواند به صورت هدفمند در مسیر شناسایی، معرفی و پاسداشت چهره‌های شاخص فرهنگی، هنری و رسانه‌ای استان فعالیت کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ابراز امیدواری کرد: با شکل‌گیری این دبیرخانه، ظرفیت مناسبی برای پیگیری امور مربوط به نامداران و مفاخر استان ایجاد شود و روند تکریم و معرفی این سرمایه‌های ارزشمند با انسجام بیشتری دنبال شود.



وی همچنین از همکاری صندوق اعتباری هنر در برگزاری این آیین قدردانی کرد و افزود: همراهی مجموعه‌های فرهنگی و حمایتی در برگزاری برنامه‌های مرتبط با پیشکسوتان می‌تواند به استمرار این سنت ارزشمند کمک کند.



پیشکسوتان را در زمان حیات تکریم کنیم



سوقندی تأکید کرد: تکریم پیشکسوتان نباید به پس از درگذشت آنان محدود شود و لازم است جامعه فرهنگی و هنری، در زمان حیات این چهره‌ها فرصت دیدار، قدردانی و معرفی خدمات و دستاوردهای آنان را فراهم کند.



وی بیان کرد: پاسداشت مقام پیشکسوتان و مفاخر، مسئولیتی علمی، فرهنگی و دینی است و این نگاه باید به یک سنت مستمر در فضای فرهنگی قم تبدیل شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم خاطرنشان کرد: استمرار آیین‌های نکوداشت می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به سرمایه‌های انسانی استان باشد و به جامعه نشان دهد که تلاش‌های فرهنگی و هنری پیشکسوتان در حافظه فرهنگی قم جایگاهی ماندگار دارد.