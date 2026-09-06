به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آذر شامگاه یکشنبه در آیین نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر که در قم برگزار شد، با اشاره به تأثیر گسترش زندگی صنعتی بر روح و روان انسان اظهار کرد: انسان در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با ابزارها و جلوههای بیرونی زندگی پیوند خورده و در این میان از توجه به لایههای درونی وجود خود فاصله گرفته است.
وی با بیان اینکه تمدن صنعتی سعادت انسان را بیش از هر چیز در بهرهمندی از ابزار جستوجو میکند افزود: چنین نگاهی با حقیقت روح انسان که دارای نیازها و ظرفیتهای نامحدود است، تناسب ندارد و همین فاصله میتواند زمینهساز بروز پریشانیهای روحی و بحرانهای روانی شود.
این استاد ادبیات فارسی ادامه داد: در شرایطی که انسان معاصر بیش از گذشته با دنیای بیرون درگیر شده است، هنر و ادبیات میتوانند راهی برای بازگشت انسان به حقیقت درونی خود باشند و بخشی از نیازهایی را پاسخ دهند که ابزارهای مادی توان پاسخگویی به آنها را ندارند.
آذر هنر، ادبیات و شعر را از مهمترین ظرفیتها برای ایجاد پیوند دوباره انسان با جهان درونی خود دانست و بیان کرد: این عرصهها میتوانند در لحظات دشوار و تاریک زندگی، معنا و حقیقت را پیش روی انسان قرار دهند و التیامبخش آسیبها و زخمهای روحی باشند.
هنر انسان را به درون خود بازمیگرداند
وی با اشاره به تفاوت نگاه انسان در گذشته و جهان امروز اظهار کرد: انسان در روزگاران گذشته بسیاری از پرسشها و مفاهیم بنیادین زندگی را در درون خود جستوجو میکرد، اما انسان امروز بیش از گذشته نگاه خود را متوجه جهان بیرونی کرده است.
استاد ادبیات فارسی و چهره ماندگار ادبیات افزود: این گسست از جهان درونی میتواند انسان را با نوعی پریشانی و احساس خلأ مواجه کند و هنر و ادبیات از جمله راههایی هستند که توان بازسازی این ارتباط را دارند.
آذر تصریح کرد: شعر، ادبیات و دیگر جلوههای هنری، انسان را به تأمل در خویشتن دعوت میکنند و زمینهای فراهم میسازند تا بار دیگر با نیازهای عمیق روح و روان خود ارتباط برقرار کند.
وی با تأکید بر نقش هنر در زندگی انسان گفت: نیازهای روحی انسان محدود به دستاوردهای مادی نیست و هنر و ادبیات به دلیل ارتباط عمیقی که با احساس و اندیشه انسان دارند، میتوانند در پاسخگویی به این نیازها نقشی مؤثر ایفا کنند.
پاسداشت هنرمندان جلوهای از همدلی فرهنگی است
این شاعر و پژوهشگر ادبی با اشاره به حضور گسترده علاقهمندان در آیین هفت بحر هنر اظهار کرد: استقبال از چنین برنامههایی نشاندهنده علاقه و اشتیاق مردم این دیار به هنر و فرهنگ است.
آذر افزود: همواره با علاقه در آیینهای نکوداشتی صندوق اعتباری هنر حضور پیدا میکنم، چرا که برگزاری این مراسمها که تاکنون در ۱۹ شهر کشور ادامه یافته، جلوهای ارزشمند از همدلی و توجه به جایگاه هنرمندان و چهرههای فرهنگی است.
وی با قدردانی از تلاشهای صندوق اعتباری هنر برای کاهش دغدغهها و مشکلات جامعه هنری، بیان کرد: توجه به مسائل و نیازهای هنرمندان اقدامی ارزشمند است و تلاشهای صورتگرفته در این مسیر شایسته تقدیر است.
استاد ادبیات فارسی با اشاره به ویژگیهای جامعه هنری تصریح کرد: هنرمندان در طول تاریخ از مناعت طبع و بزرگواری اخلاقی برخوردار بودهاند و این خصیصه ارزشمند همواره بخشی از میراث معنوی این قشر به شمار میرود.
هنرمندان سرمایههای ارزشمند کشور هستند
آذر با تأکید بر ضرورت توجه به شخصیتها و چهرههای فرهنگی و هنری گفت: سرمایه یک کشور تنها در منابع طبیعی و اقتصادی خلاصه نمیشود، بلکه سرمایه انسانی و شخصیتهای اثرگذار فرهنگی و هنری نیز از مهمترین سرمایههای هر جامعه هستند.
وی افزود: چهرههای برجسته فرهنگ و هنر میتوانند برای نسل جوان الهامبخش و الگو باشند و معرفی و پاسداشت آنان، فرصتی برای شناساندن ظرفیتهای ارزشمند انسانی کشور است.
این چهره ماندگار ادبیات ادامه داد: برگزاری آیینهای نکوداشت و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر، اقدامی در مسیر توجه به همین سرمایههای انسانی و معرفی جایگاه آنان در جامعه است.
آذر در پایان با اشاره به اهمیت تداوم چنین برنامههایی خاطرنشان کرد: هنر و ادبیات تنها عرصههایی برای خلق آثار نیستند، بلکه میتوانند انسان را در مسیر بازشناسی خویشتن یاری دهند و پاسخی برای بخشی از نیازهای عمیق روح و روان او در جهان معاصر باشند.
قم- چهره ماندگار ادبیات با تأکید بر ضرورت پاسداشت چهرههای هنری گفت: هنرمندان از مهمترین سرمایههای فرهنگی و معنوی ایران هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آذر شامگاه یکشنبه در آیین نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر که در قم برگزار شد، با اشاره به تأثیر گسترش زندگی صنعتی بر روح و روان انسان اظهار کرد: انسان در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با ابزارها و جلوههای بیرونی زندگی پیوند خورده و در این میان از توجه به لایههای درونی وجود خود فاصله گرفته است.
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