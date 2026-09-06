پوراحمدی: قم همواره خاستگاه نامداران علم و هنر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید پوراحمدی شامگاه یکشنبه در آیین نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر که در تالار فرهنگ و هنر قم برگزار شد، با اشاره به خدمات صندوق اعتباری هنر به جامعه فرهنگی و هنری استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر قم تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند و حدود ۸۰۰ نفر نیز از بیمه فرهنگ و هنر بهرهمند هستند.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهمندی هرچه بیشتر فعالان فرهنگی و هنری از ظرفیتهای موجود افزود: امیدواریم شمار بیشتری از هنرمندان و فعالان فرهنگی استان قم به عضویت صندوق اعتباری هنر درآیند تا بتوانند از خدمات و حمایتهای پیشبینیشده برای این قشر استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر برگزاری آیین هفت بحر هنر را فرصتی برای توجه به سرمایههای انسانی عرصه فرهنگ و هنر دانست و بیان کرد: این رویداد با هدف تکریم و پاسداشت چهرههای پیشکسوت برگزار میشود و میتواند زمینه انتقال مفاهیم و تجربیات ارزشمند فرهنگی و هنری را از نسلی به نسل دیگر فراهم کند.
پوراحمدی ادامه داد: کاروان هفت بحر هنر در نوزدهمین سفر خود به استان قم آمده است تا ضمن ارج نهادن به جایگاه پیشکسوتان و نامداران این عرصه، از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و هنری این استان نیز تجلیل شود.
قم نام بزرگان فرهنگ و هنر را زنده نگه داشته است
وی با اشاره به همزمانی برگزاری این آیین با روز قم اظهار کرد: برگزاری نوزدهمین آیین هفت بحر هنر در چنین روزی افتخاری ارزشمند است و قم در طول تاریخ، خاستگاه و پرورشدهنده شخصیتهای برجسته بسیاری در عرصههای گوناگون بوده است.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر افزود: این شهر در حوزههای فقاهت، علم، فرهنگ و هنر چهرههای بزرگی را به جامعه معرفی کرده و نام قم و تشیع همواره با تلاش و آثار این بزرگان در عرصههای مختلف زنده و ماندگار بوده است.
پوراحمدی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی قم بیان کرد: این شهر همواره منطقهای نامدارپرور بوده و در دورههای مختلف، میزبان و پرورشدهنده شخصیتهای برجسته در حوزه علم، فرهنگ و هنر بوده است.
وی ادامه داد: وجود چنین ظرفیت و پیشینهای، جایگاه ویژه قم را در میان شهرهای فرهنگی کشور نمایان میکند و برگزاری آیینهایی همچون هفت بحر هنر میتواند فرصتی برای توجه بیشتر به چهرههایی باشد که در مسیر اعتلای فرهنگ و هنر نقشآفرینی کردهاند.
هفت بحر هنر از پیشکسوتان تجلیل میکند
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه تکریم بزرگان و پیشکسوتان از اهداف اصلی این رویداد است، گفت: حضور کاروان هفت بحر هنر در استانهای مختلف، فرصتی برای پاسداشت شخصیتهای فرهنگی و هنری و توجه به جایگاه ارزشمند آنان در جامعه فراهم میکند.
پوراحمدی اظهار کرد: انتقال مفاهیم، تجربیات و میراث فرهنگی و هنری میان نسلها از اهمیت بالایی برخوردار است و توجه به پیشکسوتان میتواند در تداوم این مسیر نقش مؤثری داشته باشد.
وی افزود: نوزدهمین سفر کاروان هفت بحر هنر به قم نیز در همین راستا انجام شده است تا از ظرفیتها و چهرههای فرهنگی و هنری این استان تجلیل شود و پیوند میان نسلهای مختلف فعال در این عرصه تقویت شود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در پایان ابراز امیدواری کرد: با گسترش عضویت اهالی فرهنگ و هنر قم در صندوق اعتباری هنر، زمینه بهرهمندی تعداد بیشتری از فعالان این حوزه از خدمات و حمایتهای این مجموعه فراهم شود.
قم- مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به پیشینه درخشان فرهنگی قم گفت: این شهر در طول تاریخ خاستگاه بزرگان بسیاری در عرصه علم، فرهنگ و هنر بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید پوراحمدی شامگاه یکشنبه در آیین نوزدهمین رویداد هفت بحر هنر که در تالار فرهنگ و هنر قم برگزار شد، با اشاره به خدمات صندوق اعتباری هنر به جامعه فرهنگی و هنری استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از هزار نفر از اهالی فرهنگ و هنر قم تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند و حدود ۸۰۰ نفر نیز از بیمه فرهنگ و هنر بهرهمند هستند.
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