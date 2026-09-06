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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۳

شهادت ۳ یمنی در حمله مزدوران عربستان به الحدیده

شهادت ۳ یمنی در حمله مزدوران عربستان به الحدیده

رسانه‌های یمنی از شهادت سه غیرنظامی در حملات مزدوران عربستان به استان الحدیده خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، در پی حمله خمپاره‌ای شبه‌نظامیان وابسته به عربستان به منطقه «جبل العزفه المسلب» در بخش «حیس» استان الحدیده در غرب یمن، ۳ شهروند یمنی به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، در این حمله چند خمپاره به یک منزل مسکونی اصابت کرده و اعضای یک خانواده هدف قرار گرفته‌اند.

درگیری‌ها میان ارتش یمن و مزدوران وابسته به عربستان طی هفته‌های اخیر تشدید شده و چندین محور در استان‌های تعز، مأرب و سواحل غربی یمن شاهد درگیری و حملات متقابل بوده است.

این تنش‌ها پس از دوره‌ای از آرامش نسبی بار دیگر شدت گرفته است.

کد مطلب 6939548

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    نظرات

    • مرادی IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      همانطور که دولت خودفروخته لبنان به حزب الله خیانت کرده و سبب وارد آمدن خسارات به آنها شده به امید اینکه حزب الله از بین برود، اینجا هم مزدوران سعودی کمر به حذف انصارالله بسته اند

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