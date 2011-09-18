رفع مشکلات نواحی منفصل شهری سنندج در گرو تعامل دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی حسام شریعتی ظهر یکشنبه در جلسه دیدار مردمی با شهروندان منطقه منفصل شهری نایسری افزود: متاسفانه در چهار ناحیه منفصل شهری جدید سنندج حداقل های اصول شهرسازی رعایت شده است و از لحاظ زیرساخت نیز با کمبودهای زیادی مواجه هستند .

وی اظهار داشت: توسعه زیرساختهای مورد نیاز برای ارائه خدمات شهری در این نواحی باید با همت دیگر دستگاه های اجرایی و مشارکت اقشار مختلف مردم محقق شود و شهرداری نیز با تمام توان و امکانات خود در جهت آبادانی این نقاط تلاش می کند .

شهردار سنندج با اشاره به نبود زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات شهری در این نقاط گفت: رشد بی رویه این نقاط در چند سال اخیر و نبود هیچ گونه شرایطی برای ارائه خدمات شهری به آنها کار شهرداری سنندج را بسیار دشوار کرده است .

وی عدم رعایت اصول ساخت و ساز و نبود فضای عمومی در این نقاط را مشکل بزرگی برای فعالیت های شهرداری سنندج خواند و خواستار تخصیص اعتبارات دولتی به صورت جهشی برای رفع مشکلات این نقاط شد .

شهردار سنندج با اشاره به تاکید استاندار کردستان برای رفع مشکلات اساسی این چهار ناحیه منفصل شهری سنندج افزود: در سال جهاد اقتصادی با حمایت ها و پیگیری های استاندار کردستان و همکاری اعضای شورای اسلامی شهر سنندج اعتبارات مناسبی برای توسعه عمران شهری به سنندج اختصاص پیدا کرد و پروژه های قابل توجهی از سوی شهرداری آغاز شده است.

وی نبود حداقل خدمات اولیه شهری مانند مراکز آموزشی، مراکز پزشکی و درمانی، پاسگاه انتظامی، نبود روشنایی معابر،معضلات تاسیسات آب و فاضلاب، برق و گاز را مهمترین خواسته های شهروندان این نواحی خواند و گفت: رفع این مشکلات نیازمند همکاری بیشتر دیگر سایر دستگاه های اجرایی است .

حسام شریعتی ساخت و ساز غیر قانونی را یکی از مهمترین دلایل بروز این مشکلات خواند و افزود: ساخت و ساز غیر قانونی علاوه بر ایجاد مشکلات شهری، اجرای غیر اصولی سازه ها تهدید بزرگی برای ساکنین خواهد بود که این مهم باید بیشتر مورد توجه شهروندان قرار گیرد .

شهردار سنندج در این جلسه برای ساماندهی و مناسب سازی خیابان ورودی ناحیه منفصل شهری نایسر، پیگیری مطالبات شهروندان نایسری، ساماندهی و آسفالت کوچه ها و معابر در آینده قول مساعد داد.

در پایان شهردار سنندج علاوه بر حضور در میان مردم از معابر عمومی نایسر بازدید کرد.