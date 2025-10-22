به گزارش خبرنگار مهر، با پلمب هفت دکه فروشگاهی در میدان گاز سنندج به دستور قضائی به دلیل نبود زیرساختهای بهداشتی، بار دیگر مسئله عدم هماهنگی میان نهادهای متولی در اجرای طرحهای شهری بهویژه در حوزه ساماندهی مشاغل خرد زیر ذرهبین افکار عمومی قرار گرفت، مسئلهای که نه تنها کسبوکار چندین خانواده را تهدید میکند، بلکه پرسشهایی جدی درباره نقش و مسئولیت مدیریت شهری در اجرای ناقص پروژهها برمیانگیزد.
دکههایی که قرار بود محملی برای حمایت از مشاغل خرد و بهبود منظر شهری در میدان گاز سنندج باشند، حالا با حکم قضائی به دلیل فقدان زیرساختهای بهداشتی پلمب شدهاند.
این دکهها که چند سال پیش در قالب طرح «ساماندهی میدان گاز» توسط شهرداری سنندج احداث و به متقاضیان واگذار شده بود، نه شبکه فاضلاب داشتند، نه دسترسی به آب شرب بهداشتی و بهرهبرداران ناچار بودند از تانکر آب استفاده کنند؛ روشی موقتی و پرهزینه که در بلندمدت پاسخگوی نیازهای بهداشتی نبود.
شکایت شبکه بهداشت و محیط زیست سنندج به دلیل عدم رعایت اصول بهداشتی، سرانجام منجر به ورود دادستانی و صدور حکم تعطیلی این واحدها شد.
اتفاقی که در ظاهر صرفاً یک اقدام نظارتی برای حفظ سلامت عمومی است، اما در لایههای پنهانتر، پرده از ضعف ساختاری در برنامهریزی و اجرای پروژههای شهری برمیدارد.
در واقع تأمین زیرساختها نیازمند هماهنگی میان نهادهای خدماترسان است اما با این حال، مشخص نیست چرا این هماهنگی پیش از واگذاری دکهها و آغاز فعالیت بهرهبرداران انجام نشده است.
پلمب این دکهها در حالی صورت گرفته که این واحدهای کوچک، منبع درآمد خانوادههایی بودند که در شرایط سخت اقتصادی کشور، راهی برای امرار معاش محسوب میشدند اما حالا این کسبوکارها تعطیل شدهاند و صاحبان آنها، بلاتکلیف و نگران آینده شغلی خود ماندهاند.
پروژهای که با شعار ساماندهی و حمایت از مشاغل خرد آغاز شد، امروز به دلیل نبود زیرساختهای اولیه به نقطه تعطیلی رسیده است مسئلهای که نه تنها به اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری لطمه میزند، بلکه نشاندهنده غفلت در اجرای اصولی پروژههاست.
حال، این سوال اساسی مطرح است، در شرایطی که هر فرصت شغلی اهمیت حیاتی دارد، مسئولان شهری سنندج چگونه میخواهند پاسخگوی آسیبدیدگان این تعطیلی ناگهانی باشند؟ آیا وقت آن نرسیده که پیش از آغاز هر پروژهای، تأمین زیرساختها در اولویت قرار گیرد، نه در حاشیه؟
