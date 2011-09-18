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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

در استان قم/

کودک هشت ساله از حمله گراز وحشی نجات یافت

کودک هشت ساله از حمله گراز وحشی نجات یافت

کهک - خبرگزاری مهر: حدود ۸۰ گراز وحشی به باغات و مزارع روستای کرمجگان بخش کهک در استان قم حمله کردند و طی آن یک کودک هشت ساله‌ روستایی مورد حمله گراز قرار گرفت که توسط کشاورزان نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه در حالیکه کشاورزان روستای کرمجگان در بخش کهک قم به همراه خانواده خود در باغات و مزارع مشغول برداشت محصول گردو بودند، حدود ۸۰ گراز وحشی به مزارع آنها حمله و یکی از گراز‌ها که از گله جدا شده بود به سوی پسر هشت ساله ای به نام عباس شاپوری فرزند یکی از کشاورزان روستای کرمجگان، حمله کرد.

یکی از اهالی این روستا به خبرنگار مهر گفت: دو نفر از کشاورزان این روستا که برای نجات این پسر از حمله گراز اقدام کرده بودند زخمی و به بیمارستان نکویی قم انتقال داده شدند.

وی با بیان اینکه کشاورزان روستا برای نجات کودک مجبور شدند گراز را بکشند، افزود: کودک روستایی در این حادثه بسیار ترسیده و دچار شوک شد اما در این حادثه لطمه جدی به وی وارد نشد.

به گفته کشاورزان، هر ساله گراز‌ها به مزارع و باغ‌های روستاهای بخش کهک حمله کرده و خسارات زیادی را وارد می‌‌کنند.

کد مطلب 1411139

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