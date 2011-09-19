به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربانی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با معاونین و دبیران ابتدایی مدارس اردبیل در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دلیل حساس بودن مقطع ابتدایی و تکامل شخصیت دانش آموزان در این دوره رویکرد وزارت آموزش و پرورش برای این مقطع قرآنی شده است.

به گفته وی آنچه که سبب رشد و کمال انسان می شود در قرآن آمده است و کسانی که از سن خردسالی با مباحث آموزه های قرآنی آشنا می شوند مسیر رشد و تعالی را بهتر طی می کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون 70 درصد از معلمان مقطع ابتدایی زن هستند، افزود: این موضوع در پرورش شخصیت دانش آموزان موثر است.

وی عنوان کرد: به دلیل مدیریت زمان و دادن فرصت لازم به معلمان و دانش آموزان که یک روز کامل را در کنارخانواده سپری کنند تصمیم به تعطیلی روزهای پنجشنبه به مقطع ابتدایی گرفته شد.

قربانی همچنین از اجرا شدن طرح تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه در بیش از 80 درصد مدارس کشور در سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی با اشاره به اجباری شدن دوره پیش دبستانی ابراز داشت: با عملی شدن این طرح مربیان موسسات غیر دولتی با مشکل بیمه مواجه بودند که از سال جاری به تمامی مراکز پیش دبستانی ابلاغ شده که مربیان خود را طبق قانون کار تحت پوش بیمه قرار دهند.

