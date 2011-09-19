به گزارش خبرنگار مهر، بانوان کاراته‌کای قمی این هفته در پیکارهای سبک شیتوریو قهرمانی کشور شرکت می‌کنند.



بر اساس اعلام مسئولان سبک شیتوریو، رقابت های قهرمانی کشور کاراته بانوان سبک شیتوریو از روز جمعه این هفته یعنی اول مهر ماه به مدت دو روز با حضور 450 کاراته‌کای این سبک به میزبانی استان سمنان برگزار می شود.



طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، روز پنجشنبه سی و یکم شهریور ماه زمان ورود کاراته کاهای استان‌های مختلف به مکان مسابقه است و پس از وزن کشی و تعیین رده های سنی شرکت کنندگان، مسابقات از اول مهر آغاز می شود.



تا کنون 20 استان برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند که ممکن است این تعداد تا هنگام برگزاری مسابقات به 25 استان افزایش یابد، ضمن اینکه در این رقابت‌ها دختران کاراته‌کای رده‌های سنی نونهالان نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش‌های کاتای تیمی و انفرادی و همچنین کومیته انفرادی با یکدیگر به رقابت می پردازند.



برگزاری این مسابقات با هدف شناخت برترین‌ها برای حضور در مسابقات جهانی شیتوریو باشد که اسفندماه به میزبانی کشورمان برگزار می شود.



حضور نایب رئیس هیئت کاراته قم در گردهمایی سراسری کاراته



نایب رئیس هیئت کاراته استان قم در گردهمایی سراسری نواب رئیس بانوان کاراته استان‌ها که با سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته چهارشنبه در تهران برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.



جلسه گردهمایی سراسری نواب رئیس استان‌ها به همراه سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون کاراته چهارشنبه در آمفی تئاتر ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می‌شود و طی آن در این گردهمایی نواب رئیس پیرامون مسائل و مشکلاتشان با سرپرست نایب رئیسی بانوان به بحث و تبادل نظر می‌نشینند تا در رفع این مشکلات چاره‌اندیشی کنند.



همچنین در این گردهمایی فرم‌هایی برای نواب رئیس ارسال شده تا اسامی مربیان، داوران و ورزشکاران را به همراه سبک‌ها و درجات آنان در این جلسه به همراه داشته باشند، تا مسئولین فدراسیون آشنایی بیشتری از وضعیت کاراته کاها، مربیان و داوران استانها به دست بیاورند، ضمن اینکه در این گردهمایی کمیته‌ها و مسئولان این کمیته‌ها به نواب رئیس بانوان معرفی شوند.



معرفی برترین‌های کشتی آزاد و فرنگی انتخابی جوانان قم



مسابقات کشتی آزاد و فرنگی انتخابی جوانان استان قم با معرفی افراد برتر برای اعزام به مسابقات کشتی قهرمانی کشور به پایان رسید.



فرنگی کاران و آزاد ‌کاران حاضر در انتخابی استان قم در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن کشتی مرحوم سلطان‌‌نژاد مجموعه ورزشی تختی شهر مقدس قم برای کسب سهمیه اعزام به مسابقات قهرمانی کشور، رقابت کردند.



با توجه به اینکه رقابت‌های کشتی فرنگی و آزاد قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف بعد از پایان مسابقات جهانی ترکیه برگزار می‌شود، کشتی‌گیران قمی برای حضور در این دوره از پیکارهای قهرمانی کشور و کسب افتخار آماده می‌شوند.