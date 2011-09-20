تدابیر ایران برای مقابله با کروز/ رادار کیهانی در مرحله تست میدانی

امیر سرتیپ بهروزجاهدی راد معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، در خصوص نقش پدافند هوایی در رزمایش بزرگ فدائیان ولایت 3 اظهارداشت: پدافند هوایی بصورت شبانه روز در همه عرصه ها بویژه رزمایشهای نیروهای مسلح حضوری فعال دارد بطوریکه محیط رزمایش و تمرینهای تاکتیکی را برای نیروهای مسلح امن می کند. پدافند هوایی با تجهیزاتی همچون رادارهای پیشرفته، سامانه های موشکی بردبلند و بردکوتاهی و هواپیماهای شکاری-رهگیری که در اختیار دارد همواره محیط رزمایش را تحت نظر داشت.

وی اضافه کرد: در این رزمایش که نیروی هوایی در منطقه شمالغرب برگزار کرد پدافند هوایی ضمن هوشیاری و مراقبت از فضای برون مرزی، فضای داخل مرز را برای تردد هواپیماها در مسیر رفت و برگشت برعهده داشت تا اگر احیانا جنگنده ها با مشکلی برخورد کردند و نیاز به مراجعت داشتند پدافند برای آنها مسیر برگشت را مشخص می نماید.

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در خصوص حضورپرنده های شکاری-رهگیر پدافند هوایی در این رزمایش گفت: هواپیماهایی که در اختیار پدافند است و ماموریت دفاعی پدافند را اجرا می کنند شامل هواپیماهای شکاری رهگیر مانند هواپیماهای "F4-F5-F14 ، MIG29" است که تماما به سلاح های جدید مسلح شده اند در این رزمایش نقش آفرینی قابل توجهی داشتند.

وی تصریح کرد: ما یک دفاع هوایی سریع الاقدام داریم یعنی به محض اینکه احساس تهدید کنیم اولین اقدام ما در بحث شناسایی و درگیری اعزام پرنده های رهگیر خواهد بود لذا در این رزمایش هم هواپیماهای شکاری-رهگیر ما موفقیت های بسیار زیادی را کسب کردند.

برد 30 کیلومتری موشکهای ایرانی

جاهدی در خصوص مهمات نصب شده بر روی این پرنده ها گفت: مهمات جدید هوشمندی بر روی هواپیماهای شکاری-رهگیر نصب شدند عبارت است از بمبهای 250 و 500 پوندی و موشکهایی مشابه موشکهای "M7-M9-R27, R73" که بومی شده اند بطوریکه علاوه بر افزایش برد موشکی از دقت و قدرت تخریب بالاتری برخوردار هستند.



وی تصریح کرد: برد این موشکها از 6 تا 30 کیلومتر متغییر است و کاربرد آنها بستگی به نوع استفاده ای که از آنها می شود دارد.

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) با بیان اینکه تاکتیک انجام عملیات سوخت گیری به مدت 5 ساعت بین هواپیماهای شکاری و جنگنده در این رزمایش بسیار حائز اهمیت بود، به کارگیری همزمان سامانه‌های بومی‌سازی شده غربی و شرقی موجود و هواپیماهای شکاری بمب‌افکن بومی صاعقه و نسل جدید آذرخش همچنین بکارگیری تسلیحات هوشمند جدید ازجمله موشک‌های لیزری برد کوتاه و بلند و همچنین موشک‌های تلویزیونی و حرارتی هوا به هوا و ارزیابی بمب‌های هوشمند دورایستا با برد بلند را از دیگر ویژگی‌های برجسته این رزمایش به شمار آورد.

وی افزود: پرواز در شب و شلیک به اهداف متحرک با استفاده از موشک های پیشرفته جدید از دیگر ویژگی های این رزمایش بود.

ویژگیهای رادار کیهانی با برد 3000 کیلومتر

جاهدی در خصوص توانمندی راداری کشور و زمان عملیاتی شدن رادار کیهانی گفت: در زمینه طراحی و تولید رادارها حرف های زیادی برای گفتن داریم که نمونه آن رادار کیهانی است که هم اکنون در حال تست میدانی است و انشاءالله در آینده ای نزدیک از این رادار که برد 3 هزار کیلومتری دارد برای پوشش فضای فرامنطقه ای خود استفاده می کنیم.

وی اضافه کرد: این رادار پس از راه اندازی، می تواند همه هواپیماهای سطح مقطع پایین، موشک های کروز و هواپیماهای برد بلند استراتژیک را رهگیری و منهدم کند.



معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در خصوص رادارهایی که در این رزمایش عملیاتی شدند نیز گفت: در این رزمایش بیشتر از رادار "مطلع الفجر" که راداری بومی است وبردی بیش از 300 کیلومتر دارد و همچنین از رادار "کاستا" که رادار هشدار زودهنگام هوایی با توانایی افزوده کشف اهداف در پس زمینه و محیط های آلوده به اخلال الکترونیکی است که در باند "UHF" کار می کند و حداکثر برد کشف آن 150 کیلومتر و دارای توانایی ردگیری همزمان حداکثر 30 هدف می باشد و این رادار از توانایی ویژه "کشف اهداف پنهانکار راداری" برخوردار است، استفاده کردیم.



وی همچنین در رابطه با استفاده از سامانه های جنگ الکترونیک در این رزمایش گفت: در بخش جنگال از سامانه های عامل یعنی سامانه هایی که بتواند بر سیستمهای رادیویی دشمن اخلال ایجاد کند استفاده کردیم. همچنین در این رزمایش از انواع و اقسام اختلالات رادیویی و راداری بر موشکها و سیستم ناوبری هواپیماها استفاده شد که اکثرا با موفقیت مقابله و دفاعی مواجه بودند.

جاهدی با بیان اینکه از سامانه‌های کاملا بومی الینت و کامینت و انواع تجهیزات "ASM" نیز استفاده کرده ایم، گفت: سامانه جنگ الکترونی جنگنده های "F4 و F5" را ارتقاء دادیم بطوریکه در این رزمایش این سامانه قابلیت شناسایی همه امواج مغناطیسی، لیزری و "IR" و پارازیته کردن همزمان امواج را داشت.

طراحی و ساخت سامانه "GPS.JAMMER" برای کشف و انهدام موشکهای کروز



وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص چگونگی مقابله با موشک های کروز نیز گفت: با توجه به اینکه موشک های کروز سطح مقطع پائین دارند برای مقابله با موشکهای کروز در دفاع هوایی تدابیری اندیشیده ایم مثل استفاده ازسامانه های راداری که در باند "VHF" هستند که می توانند با حساسه هایشان این نوع موشک ها را کشف و رهگیری کنند.

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) گفت: در کنار حسگرهای رادارهایی عملیاتی در باند "VHF" سامانه "GPS.JAMMER" را طراحی و ساخته ایم که می تواند کروزها را از مسیرشان منحرف کند.

وی افزود: البته از سامانه پدافندی کم‌ارتفاع که دارای رادار جستجوی سه‌بعدی با ردیاب الکترواپتیکی و نواخت 4000 تیر در دقیقه است و برای پدافند تهدیدات ارتفاع کم به کار می‌رود استفاده می کنیم.



جاهدی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به برآوردهای اطلاعاتی در نقاطی که احساس می شود دالان نفوذ موشکهای کروز است تجهیزات توپخانه ای را مستقر کرده ایم و این توپخانه ها با استفاده از ارتباطات خوبی که با شبکه یکپارچه پدافندی دارند بلافاصله با اولین کشف توسط دیده بانی بصری، رادارها و سنسورهای شنود با ایجاد حجم آتش بالا موجب انهدام موشک های کروز می شوند.

تدابیر مقابله با موشکهای بالستیک



وی در خصوص انهدام موشکهای بالستیک گفت: با توجه به اینکه در منطقه خاورمیانه شاهد شروع چندین جنگ بوسیله استفاده از موشک های بالستیک بوده ایم لذا سامانه هایی را برای درگیری با این نوع موشکها در نظر گرفته ایم.

به گفته معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) تمهیداتی براساس برد این نوع موشکها و همچنین پایگاههایی که این نوع موشکها از آن شلیک می شوند در قرارگاه پدافند هوایی اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر تعداد سلاح های ما 40% بیشتر از دوران دفاع مقدس است، گفت: درحال حاضر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بویژه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در اوج آمادگی خود بسر می برد و به هر تهدید دشمن پاسخی کوبنده خواهد داد.

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گفتگو: محمد ابراهیم پاکزاد