بیش از دو میلیون دانش آموز فردا به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر، فردا چهارشنبه، سی ام شهریور ماه سال 1390 سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان دو پایه اول دبستان و اول راهنمایی آغاز می شود و بیش از دو میلیون دانش آموز به مدرسه می روند.

همه دانش آموزان پایه اول ابتدایی در جشن شکوفه ها و دانش آموزان اول راهنمایی در جشن جوانه ها شرکت می کنند.

آشنا کردن دانش‌‌آموزان با محیط مدرسه در بدو ورود، مدیر، کادر مدرسه، مواد درسی و ویژگی‌های خاص این دوره تحصیلی از مواردی است که در روز شکوفه ها و جوانه ها در بین دانش آموزان مطرح می شود.

سایر دانش آموزان پایه های تحصیلی دیگر روز یکشنبه سوم مهرماه به مدرسه می روند.