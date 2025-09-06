  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

آغاز سال تحصیلی جدید در کهگیلویه و بویراحمد با حضور ۱۷۵ هزار دانش‌آموز

یاسوج-مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، از آغاز سال تحصیلی جدید در اول مهرماه با حضور بیش از ۱۷۵ هزار دانش‌آموز در ۲۸۰۰ آموزشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی در مانور بازگشایی مدارس با بیان اینکه جشن‌های آغاز سال تحصیلی نیز طبق برنامه زمانی مشخص برگزار خواهد شد افزود: جشن غنچه‌ها ویژه نوآموزان پیش‌دبستانی روز ۳۰ شهریور، جشن شکوفه‌ها برای دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی روز ۳۱ شهریور با حضور قریب به ۱۳ هزار دانش‌آموز و جشن جوانه‌ها ویژه دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه اول نیز در همان روز با حضور بیش از ۱۲ هزار ۸۰۰ دانش‌آموز برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: زنگ آغاز رسمی سال تحصیلی یکم مهرماه در بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ آموزشگاه استان و با حضور بیش از ۱۷۵ هزار دانش‌آموز نواخته خواهد شد و تمامی برنامه‌ها با هدف ایجاد نشاط و شادابی دانش‌آموزان طراحی شده است.

