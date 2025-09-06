به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی در مانور بازگشایی مدارس با بیان اینکه جشنهای آغاز سال تحصیلی نیز طبق برنامه زمانی مشخص برگزار خواهد شد افزود: جشن غنچهها ویژه نوآموزان پیشدبستانی روز ۳۰ شهریور، جشن شکوفهها برای دانشآموزان پایه اول ابتدایی روز ۳۱ شهریور با حضور قریب به ۱۳ هزار دانشآموز و جشن جوانهها ویژه دانشآموزان پایه هفتم متوسطه اول نیز در همان روز با حضور بیش از ۱۲ هزار ۸۰۰ دانشآموز برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: زنگ آغاز رسمی سال تحصیلی یکم مهرماه در بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ آموزشگاه استان و با حضور بیش از ۱۷۵ هزار دانشآموز نواخته خواهد شد و تمامی برنامهها با هدف ایجاد نشاط و شادابی دانشآموزان طراحی شده است.
نظر شما