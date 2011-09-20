ایده "قطار یاوران" قطار شهری مشهد اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام بهرامی پیش از ظهر سه شنبه در اولین نشست هم اندیشی قطاریاوران جوان تصریح کرد: قطار شهری مشهد پروژه ای است برای 50 سال آینده که می تواند نقش اجتماعی مهمی را برای جوانان ایفا کند.

مشاور جوان شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد نیز در این جلسه گفت: این ایده از طرح شهرداری تهران با عنوان مترو یاوران جوان الهام گرفته شده است اما با اهدافی متعالی و متفاوت که دارای رویکرد فرهنگ سازی است.

حسین سالارپیشه افزود: فرهنگ سازی در زمینه قطارشهری وظیفه اصلی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد است که متاسفانه کاری در این زمینه صورت نگرفته است و ما قصد داریم با تشکیل گروه قطار یاوران جوان و استفاده از توانمندی های جوانان این خلا فرهنگی را پر کنیم.

وی عنوان کرد: با گسترش استفاده مردم از قطار شهری، وجود این خلا فرهنگی بیشتر و بیشتر به چشم می آید، قطاریاوران جوان می توانند در قالب کارهای گروهی و تشکیل کمیته ها از فضای موجود در ایستگاه های قطار شهری استفاده کنند.