تاثیر مخرب حذف یارانه شیر/ کمبود کلسیم در 90 درصد خانواده ها

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج آخرین بررسی مواد غذایی نیز نشان می دهد 90 درصد خانواده های ایرانی کمتر از نیازشان کلسیم دریافت می کنند که با حذف یارانه ها این کمبود شدیدتر می شود و البته انعکاس آن در استان مرکزی بیشتر است.

این مسئله و مشکل در همه استان ها احساس می شود و مختص استان مرکزی نیست اما در استان مرکزی با توجه به صنعتی بودن، آلاینده بودن هوا در شهرهای استان به خصوص اراک وسطح درآمد مردم این موضوع حادتر است، چرا که مردم استان بیش از سایر استان ها نیازمند شیر یارانه ای هستند.

گرانی شیر یعنی محروم شدن از مواد لبنی

احمد معصومی یکی از مصرف کنندگان اراکی ضمن گلایه از کم شدن وزن شیرهای بالشتکی به خبرنگار مهر گفت: تاقبل از حذف یارانه ها، شیرها هزار گرمی بود اما در حال حاضر این شیرها با قیمت 600 تومان و 900گرمی شده است.

وی با بیان اینکه مردم با همین شیرهای یارانه ای ماست و پنیر درست می کردند افزود: با این قیمت گران و کم شدن وزن شیر اقشار کم درآمد و کارگر جامعه مصرف خود را کاهش می دهند چراکه با هزینه های دیگر زندگی، فرصت هزینه زیاد برای این بخش از دست می رود.

این شهروند اراکی اضافه کرد: در حال حاضر مردم به دریافت یارانه ها دلخوش کرده اند و امورات می گذرانند ولی اگر این یارانه ها قطع شود معلوم نیست چه اتفاقی می افتد.

رئیس بازرسی و شکایت فرمانداری اراک نیز در این مورد تاکید کرد: استانداری باید برای این مشکل تمهیداتی بیاندیشد.

فرشید طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان بازرگانی اعلام می کند 500 بازرس برای کنترل قیمتها در سطح شهر اراک فعالیت می کنند اما فعالیت کمتر از نیمی از این افراد برای کنترل قیمتها و کم فروشی مشهود نیست.

شیر باید از 600 به 750 تومان برسد، هنوز شیر ارزان است

رئیس تعاونی ایستگاه داران شیر استان نیز دلیل کاهش 100 گرمی شیرها را به صرفه نبودن برای کارخانجات دانست.

حسن قدیری گفت: به طور میانگین کارخانه دار هر کیلو شیر خام را از دامدار سنتی و صنعتی 500 تومان خریداری می کند که 130 تومان هم برای فرآوری آن هزینه می کند و باید با سود کارخانه 750 تومان به دست مصرف کننده برساند.

وی افزود: ولی چون دولت اجازه بالا بردن قیمتها را نمی دهد درکمیته استانی شیرمصوب شد برای کاهش شوک از سوی مردم شیر600 تومان به دست مصرف کننده برسد بنابراین برای جلوگیری ازضرر کارخانجات 100گرم از وزن آنها کم شده است.

یک سوم کارخانه های شیر غیر فعالند

قدیری با بیان اینکه از 14 کارخانه شیر در استان تا کنون 4 کارخانه غیرفعال شده اند افزود: از 12کارخانه نیز 6 کارخانه از سیستم بالشتکی خود را خارج کرده اند چراکه برای آنها تولید این نوع شیر زیان ده است.

وی با اشاره به کاهش تولید شیر در استان مرکزی گفت: از سوی دیگر کارخانه داران با کاهش تولید شیر مواجه هستند چراکه دولت نیز به وعده های خود و بسته های حمایتی عمل نکرده و تولید شیر نسبت به دوسال گذشته نصف شده و نسبت به 8 ماه گذشته نیز 25 تا 30 درصد کاهش داشته است.

وضعیت تولید در استان وخیم است

قدیری با تاکید بر اینکه وضعیت تولید شیر در استان ما از استانهای دیگر وخیم تر است، گفت: تا کنون دامداران با اندوخته علوفه ای که داشتند مانده بودند ولی درحال حاضر برخی از آنها یا تعطیل کرده اند یا دامهای خود را به کشتارگاه ها داده اند چراکه هزینه ها با تولید برابر نیست .

وی گفت: دولت با حذف یارانه شیرقرار بود این هزینه را به دامدار بدهد که اگراین اتفاق می افتاد دامدار می توانست ادامه حیات بدهد و از سوی دیگر کارخانه ها با کاهش تولید مواجه نبوده و مجبور نبودند برخی کارخانه ها غیر فعال شود.

حل مشکل از توان دامدار و کارخانه خارج است

وی با بیان اینکه دولت باید وارد شود و حل این مشکل از توان دامدار و کارخانه دار خارج است اظهارداشت: ما تا قبل از سال 88 به طور روزانه 820 تن تولید شیر داشتیم که 250 تن به خارج از استان صادر می کردیم اما در حال حاضر تولید ما به 450 تن رسیده است. که اگر این روند ادامه پیدا کند به جای صادر کننده، وارد کننده شیر می شویم.

مدیر امور دام سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی نیز با بیان اینکه هنوز آمار قطعی برای اضافه شدن یا کم شدن تولید شیر در استان تهیه نشده است گفت: آمار تولید شیر استان طی پنج ماهه گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

تولید 38 تن شیر در استان

همایون نادر نیا تولید شیر استان مرکزی را در سال گذشته 38 هزار و 162 تن عنوان کرد و اظهارداشت: در استان 152 واحد شیر صنعتی و 770 واحد نیمه صنعتی و 211 هزار و 481 راس در واحدهای سنتی نگهداری می شود که تعداد گاوهای شیری استان نیز 253 هزار و 261 راس است.

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افزایش قیمت شیر بالشتکی عرضه و تقاضا را برهم زده است اما آمار دقیقی از تولید در اختیار نیست که مشخص کند که تولید کاهش یافته یا تقاضا بالا رفته است. پس از هدفمندکردن یارانه شیر که قرار بود در عرض 5 سال حذف شود ولی در یک عمل غافلگیر کننده به یکباره حذف شد صنایع لبنی با مشکل مواجه شدند.

افزایش قیمت شیر همه مشکلات را به سمت فقرا سوق می دهد چراکه حذف یارانه شیر و کاهش مصرف این ماده پر انرژی هزینه های پزشکی ومراکز درمانی را رونق می بخشد و دردسترس قرار نگرفتن این فرآورده در زنان منجر به پوکی استخوان و در مردان سبب کاهش عملکرد فیزیکی آنان خواهد شد.

دامداران از اجرا نشدن بسته های حمایتی و بالا بودن هزینه تولید می گویند، کارخانه داران از به صرفه نبودن قیمت شیر و ضرر های خود و بیکاری کارگران و مصرف کندگان هم از بی کیفیتی شیر و بالا بودن قیمت آن شکایت دارند.

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گزارش : سمیه بصیرت