به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیهای از تمدید مهلت ثبتنام مسکن استیجاری زوجهای جوان در استانهای تهران و خراسان رضوی تا ساعت ۲۴ فردا (پنجشنبه، ۵ شهریور) خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، با توجه به اهمیت موضوع استیجار در دو کلانشهر تهران و مشهد، مهلت ثبتنام مرحله ششم طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان فاقد مسکن (طرح آشیان) ویژه استانهای تهران و خراسان رضوی، یک روز تمدید شده است و متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند.
ثبتنام متقاضیان طرح آشیان در استانهای تهران و خراسان رضوی از روز گذشته آغاز شده است. در این مرحله، زوجهای جوان فاقد مسکن که در دهکهای درآمدی یک تا ۶ قرار دارند، میتوانند برای دریافت مسکن استیجاری در شهرهای تعیینشده این دو استان ثبتنام کنند.
بر این اساس، متقاضیان استان تهران میتوانند برای شهرهای تهران، اندیشه، قرچک و پرند درخواست خود را ثبت کنند. در استان خراسان رضوی نیز امکان ثبتنام برای شهرهای مشهد، گلبهار، بینالود، نیشابور، سرخس، کاخک، سبزوار و خلیلآباد فراهم شده است.
متقاضیان کلانشهر تهران علاوه بر شهر تهران، امکان ثبتنام در شهرهای پرند، قرچک و اندیشه را نیز دارند. همچنین متقاضیان کلانشهر مشهد علاوه بر شهر مشهد، میتوانند برای دریافت مسکن استیجاری در شهرهای بینالود و گلبهار ثبتنام کنند.
سایر متقاضیان تنها امکان ثبت درخواست در شهر بومی محل سکونت خود را دارند. همچنین در استان خراسان رضوی، متقاضیان شهر چناران میتوانند برای مسکن استیجاری گلبهار و متقاضیان ملکآباد برای مسکن استیجاری بینالود ثبتنام کنند.
متقاضیان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند تا ساعت ۲۴ پنجشنبه (۵ شهریور) به سامانه مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی «Saman.mrud.ir» مراجعه کنند.
نظر شما