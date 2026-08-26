به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تقویت اعتماد میان دولت و جامعه، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولتی تأکید کرد و گفت: در شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشته و با توجه به تهدیدها و فشارهای دشمن، باید تلاش کنیم اعتماد میان مردم، بخش خصوصی و دولت بیش از گذشته تقویت شود.
وی افزود: باید در زمینه صدور مجوزها تسهیلگری کنیم و دخالت دولت در فعالیتهای بخش خصوصی، نخبگان و سازمانهای مردمنهاد کاهش یابد. باید در عمل به حرفها و دغدغههای بخش خصوصی گوش دهیم و بستر را برای خدمترسانی آنها به مردم هموار کنیم.
دولت باید پای کار مردم باشد
صادق با اشاره به تجربه جنگ و شرایط دشوار کشور بیان کرد: در یک سال گذشته، بخشهای مختلفی از جمله حوزه ساختوساز، حملونقل، مسکن و بخشهای پشتیبان حملونقل تلاش کردند در کنار مردم باشند و این تجربه به من بهعنوان عضوی از دولت ثابت کرد که مردم پای کار ایران هستند.
وی ادامه داد: شعار امسال ما، با توجه به اتفاقاتی که در جنگ رخ داد، این است که «دولت پای کار مردم است»؛ اما باید بگویم که در کنار دولت، جمع نخبگان، مهندسان، مشاوران، پیمانکاران، تسهیلگران، توسعهگران و فعالان بخش خصوصی، با وجود سالها تحریم و مشکلات، پای کار مردم ایران ایستادند و در جنگ نیز این همراهی را بهخوبی نشان دادند.
مردم اجازه نمیدهند دیگران برای ایران تصمیم بگیرند
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مردم ایران با وجود همه دلخوریها، کمبودها و مطالبات بهحق، نشان دادند که اجازه نمیدهند دیگران برای کشورشان تصمیم بگیرند.
وی با بیان اینکه شرایط کشور دشوار است، گفت: جنگی که با آن مواجه شدیم، جنگ با دشمنی کوچک و ضعیف نبود و پیشرفتهترین فناوریها در آن به کار گرفته شد. ممکن است شرایط سختتری نیز پیش رو داشته باشیم، اما دولت با تمام توان پای کار کشور و مردم ایستاده و وظیفه خود میداند مشکلات را تا جایی که میتواند تسهیل کند.
هیچ گروهی نباید بر گروه دیگر ترجیح داده شود
صادق بر ضرورت تقویت همدلی میان همه قوا و مسئولان تأکید کرد و یادآور شد: مسئولیت ما در برابر مردم سنگین است و باید همدلی و انسجام را پررنگتر کنیم. مردم ایستادهاند و دولت نیز باید وظیفه خود را انجام دهد.
وی با اشاره به تنوع قومی، مذهبی، فرهنگی و فکری مردم ایران ادامه داد: ایران در طول هزاران سال تمدن خود، با همین تنوع و تکثر توانسته تابآوری داشته باشد. هیچ گروهی نباید از گروه دیگری جدا شود یا گروهی بر گروه دیگر ترجیح داده شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم با تأکید بر ضرورت اتحاد حداکثری تاکید کرد: باید با همدلی و اتحاد از این بزنگاه نیز عبور کنیم؛ همانگونه که در بزنگاههای تاریخی، عزت و سربلندی ایران رقم خورده است.
بنادر شمالی بیش از ۱۲۰ درصد فعال شدند
وی با اشاره به نقش بنادر کشور در دوران جنگ گفت: بنادر جنوبی کشور در آن مقطع به خط مقدم جبهه تبدیل شده بودند و با وجود مشکلات ایجادشده در این بنادر، ظرفیت بنادر شمالی نیز بهسرعت فعال شد و در برخی مناطق بیش از ۱۲۰ درصد افزایش فعالیت و جابهجایی ثبت شد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در حوزه حملونقل ریلی، جادهای، مسافری، باری و دریایی، حماسههای بسیاری رقم خورد و در شرایطی که بنادر جنوبی با مشکل مواجه شده بودند، ظرفیت بنادر شمالی افزایش یافت و هماهنگی بینبخشی برای تداوم جریان کالا انجام شد.
آسیبهای حملونقل در حداکثر ۲ روز ترمیم شد
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای حملونقل کشور در جریان جنگ اظهار کرد: هر پلی که آسیب دید، هر تونلی که دچار مشکل شد و هر بخشی از مسیرهای ارتباطی که آسیب دید، در فاصله چند ساعت تا حداکثر دو روز دوباره به چرخه لجستیک و حملونقل بازگشت.
صادق این دستاورد را حاصل تلاش پیمانکاران، مهندسان و کارگران ایرانی دانست و افزود: این اتفاق بدون حضور و تلاش شبانهروزی پیمانکاران، مهندسان و کارگران غیور ایرانی امکانپذیر نبود.
وی با تأکید بر نقش سازمانهای مردمنهاد ادامه داد: بگذارید سازمانهای مردمنهاد همچنان مردمنهاد بمانند و آنها را دولتی نکنید. نباید این مجموعهها گرفتار سازوکارهای دولتی، هزینهها و تأمین اعتبار دولتی شوند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید نقش تنظیمگری و تسهیلگری داشته باشد و اجازه دهد سازمانهای مردمنهاد وظایف و فعالیتهای خود را انجام دهند. این سازمانها همچنین از جایگاه نظارتی خود نسبت به دولت برخوردارند و دولت باید این نقش را به رسمیت بشناسد.
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