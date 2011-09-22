دفاع مقدس الگوی جنبشهای اسلامی منطقه است

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیداری اسلامی ملتها از انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نشأت می گیرد و این ادعا بر کسی پوشیده نیست.

وی گفت: امسال با توجه به بیداری اسلامی که در جهان پدید آمده، برنامه های هفته دفاع مقدس باید با رویکرد جدیدی از سوی صدا و سیما و مطبوعات اطلاع رسانی و فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع دانشمندان و نخبگان کشورهای اسلامی محقق شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند ادامه داد: در طول یک هزار و 400 سال جامعه اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی تنها جنگی بود که استکبار جهانی و دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک مقدس جمهوری اسلامی را از میهن اسلامی جدا کند.

وی عنوان کرد: فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت باید برگرفته از علم و فناوری جدید به جوانان انتقال داده شود و این برگ زرین تاریخ انقلاب اسلامی برای همیشه بدرخشد و در اذهان نسل جوان جاودان بماند.

پیکر شهید گمنام سوم مهرماه در دانشگاه آزاد رودهن تشییع می شود

قاسمی با بیان اینکه برنامه های مختلفی در هفته دفاع مقدس در شهرستان دماوند ترتیب داده شده، افزود: پیکر شهید گمنام سوم مهرماه در دانشگاه آزاد رودهن تشییع می شود.

وی با تقدیر از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و دست ‏اندرکاران برگزاری مراسم تشییع پیکر این شهید گمنام، یادآور شد: پیکر این شهید والامقام از ساعت 9 تا 11 صبح در شهر رودهن تشییع و در مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تدفین ‏می شود و فضای مادی و معنوی این دانشگاه را آراسته می کند.

فرماندار شهرستان دماوند اضافه کرد: مردم شهیدپرور شهرستان دماوند با شرکت در این مراسم بار دیگر با شهدا، امام راحل تجدید میثاق می کنند و بیعت خود را با مقام معظم رهبری محکمتر خواهند کرد.