حضور استاندار سابق هرمزگان و عذرخواهی سردار رشید

به گزارش خبرنگار مهر، رژه یگانهای مسلح استان هرمزگان صبح پنجشنبه همزمان با نخستین روز از هفته دفاع مقدس با حضور سردار سرلشکر غلامعلی رشید و فرماندهان نظامی و انتظامی استان هرمزگان برگزار شد.

در این مراسم کلیه نیروهای مسلح هرمزگان شامل سپاه، بسیج، نیروهای دریایی ارتش و سپاه، نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی انتظامی و نیروهای دریابانی از مقابل جایگاه رژه رفتند.

پس از رژه نیروها جدیدترین دستاوردهای نیروهای مسلح هرمزگان به نمایش درآمد. در این زمان پرواز هواپیماهای نیروی هوایی بر فراز آبهای خلیج فارس نکته ای بود که توجه همگان را به خود جلب کرد.

مراسم امروز چندین حاشیه نیز به همراه داشت. یکی از مهمترین حواشی مراسم امروز حضور حسین هاشمی تختی استاندار سابق و برکنار شده هرمزگان با لباس نظامی در مراسم بود. همچنین سردار ترابی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه هاشمی را با عنوان استاندار هرمزگان خطاب کرد.

حضور سردار رشید نیز یکی دیگر از نکات حاشیه ای مراسم امروز بود. وی که طبق اخبار منتشر شده در همایش نیروی دریایی راهبردی خواستار جدایی دو شهرستان جاسک و پارسیان از استان هرمزگان شده بود با حضور در این مراسم به طور رسمی از مردم هرمزگان عذرخواهی و برداشت رسانه ها از صحبتهایش را غلط عنوان کرد.

حضور گسترده مردم در مراسم نیز یکی دیگر از نکات جالب بود. در ابتدا نیروهای حاضر در محل اجازه نزدیک شدن مردم به محل رژه را نمی دانند اما با شروع رژه مردم به راحتی در کنار افرادی که در حال رژه بودند ایستادند و از آنها فیلم و عکس گرفتند.