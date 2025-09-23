رژه شناوری کاروان یاران صمود در پارسیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه همراه با حضور کاروان زمینی «یاران صمود به سوی آزادی و مقاومت» در ساحل شهرستان پارسیان، دهها شناور مردمی در پهنه آبی این شهرستان، رژه دریایی برگزار کردند.
این کاروان از مرکز شهر پارسیان تا ساحل به صورا رژه خودرویی مشایعت شد.
حجتالاسلام والمسلمین مسلم وافی در جریان حرکت دریایی کاروان حمایت از مردم مظلوم فلسطین، با حضور در جمع مردم شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، از استقبال صمیمانه مردم این منطقه قدردانی کرد.
وی با اشاره به شرایط سخت آبوهوایی و گرمای شدید شرجی منطقه، حضور مردم را نشانهای از غیرت و وفاداری آنان به آرمانهای اسلامی و انسانی دانست و گفت: مردم پارسیان و استان هرمزگان با وجود گرمای طاقتفرسا، با پای پیاده و با قایقهایی که پرچمهای ایران و فلسطین را حمل میکردند، به استقبال ما آمدند.
حجتالاسلام وافی با تاکید بر روحیه استکبارستیزی مردم، شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر منافق را تکرار کرد و افزود: این حضور باشکوه مردم، نشاندهنده ایمان و تعهد آنان به آرمان فلسطین و مبارزه با ظلم و استکبار جهانی است. باید به این دریا پیوست و غصه را شکست.
وی همچنین از خانوادههای ملوانان، پدران، برادران و تمامی مردم شهر و استان هرمزگان بابت این حضور پرشور تشکر و قدردانی کرد.
