استفاده از انرژی هسته ای برای عقیم سازی حشرات

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مجد آبادی صبح چهارشنبه در نشستی با مسعود محمدیان، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه برای جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی و پیاز در انبارها مرکز اتمی بناب فعالیت های مفیدی انجام داده، افزود: با همین پرتودهی گاما به دانه های غلات همچون گندم و جو می توان مقاومت آنها را در برابر سرما و گرما و شوری اراضی افزایش داد.

وی در ادامه با بیان اینکه در مورد عقیم سازی حشرات آماده ایم با سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همکاریهای مشترکی داشته باشیم، افزود: این پژوهشکده آمادگی دارد در تمامی بخشهای کشاورزی همچون شیلات و حفظ نباتات طرح های پژوهشی ملی اجرا کند.

رئیس پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی ایران، گفت: نابودی آفات زیرپوستی محصولات کشاورزی که از بین بردن آنها به وسیله سموم کشاورزی امکان پذیر نیست، با پرتودهی گاما میسر است.

عباس مجدآبادی با بیان اینکه ۸۵ تا ۹۰ درصد انرژی و فناوری هسته ای استفاده صلح آمیز از این فناوری در عرصه های پزشکی، صنعت و کشاورزی در دنیاست.

وی اضافه کرد: این فعالیتها به گونه ای است که در حال حاضر در زمینه پزشکی و کشاورزی بدون فناوری هسته ای نمی توان کاری از پیش برد و تشخیص بسیاری از بیماریهای صعب العلاج، انواع سرطان ها و بالا بودن کیفیت محصولات کشاورزی در گروی این فناوری است.

مجد آبادی تاکید کرد: در حال حاضر استفاده از این فناوری در صنایع بزرگ و کوچک جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

وی یکی از مهمترین فناوریها در عرصه کاربردهای صلح آمیزانرژی هسته ای رابالا بردن کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی به وسیله پرتودهی با پرتو گاما دانست و افزود: در واقع با پرتودهی به وسیله پرتو گاما کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش پیدا می کند.

عباس مجدآبادی با اشاره به امکان اینکه در آذربایجان شرقی سامانه های هسته ای جهت کاهش ضایعات کشاورزی ایجاد می شود، ادامه داد: اگر مشکل ضایعات در کشاورزی برطرف شود، به افزایش ثروت کشاورزان و ثروت ملی منجر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه پرتودهی گاما، استفاده از یک چشمه پرتوزای خیلی قوی است، افزود: این پرتودهی ها اغلب چشمه ای از مواد رادیواکتیو است که با اکتیویته زیاد مواد و یا تجهیزات را تحت تابش قرار داده که دارای نیمه عمر نسبتاً طولانی است.

رئیس پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی ایران درباره مکانیسم پرتودهی گاما بیان کرد: تهیه مواد پرتوزا برای مکانیسم پرتودهی به طور دقیق مانند تهیه ایزوتوپهای مختلف است بدین شکل که طی فرآیندهای خاص چشمه ای از مواد رادیواکتیو آماده می شود که پرتوزا نیست و هنگامی که این ماده در راکتور تحت تابش قرار می گیرد خاصیت پرتوزایی پیدا می کند.

وی افزود: بعد از تهیه این چشمه پرتوزا و پس از تهیه وسایل پرتودهی، محصول مورد نظر را در مقابل این چشمه پرتوزا و در راکتور قرار می دهند و تابش به آن صورت می گیرد، زمان پرتودهی بسته به مواد رادیواکتیو استفاده شده متفاوت است که دوز آن برای نابودی میکروب ها محاسبه می شود.

مجدآبادی با بیان اینکه سابقه استفاده از مواد رادیواکتیو برای استریل کردن و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی از زمان شناخت ایزوتوپهاست، ادامه داد: در ایران هم یک زمین کشاورزی متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران در کرج وجود دارد که آزمایشهای پرتودهی محصولات کشاورزی در آن جا انجام می شود.

پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1363 به منظور استفاده صلح‌جویـانه از انرژی هسته‌ای در زمینه‌های مختلف کشاورزی، پزشکی و صنعتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف فوق‌الذکر پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی در شمالغربی شهرستان کرج تاسیس شد.

این پژوهشکده در طول فعالیت خود توانسته خدمات شایان و قابل توجهی در زمینه‌های فوق‌الذکر به کشور ارائه دهد که از آن جمله می‌توان به تولید رادیوداروهای مورد نیاز مراکز پزشکی کشور، تولید ایزوتوپهای پایدار غنی شده مورد نیاز مراکز هسته‌ای، نظارت و بازدید دوره‌ای از مراکز پرتودرمانــی کشور، کالیبراسیون سیستمهای اندازه‌گیری پرتو، طراحی و ساخت سیستمهای اندازه‌گیــری پرتو (دزیمتر)، تحقیقات گسترده در زمینه تولیــد بذرهای اصلاح شده با روش پرتودهـی و معرفی آنان به مراجــــع ذیصلاح و همچنین ارایه خدمات در زمینه های لایه نشانی سطوح به روشهــــای مختلف با سیستمهای پیشرفتـه اشـاره کرد.