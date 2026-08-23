قطع ۸ ساعته آب در برخی مناطق یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی اظهار کرد: آب مناطق تحت پوشش مخزن تپهداز از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۷ همان روز با قطعی یا افت فشار مواجه خواهد شد.
وی افزود: گلستانها، خیابان پاسداران، زیرتل، باکو، شهرک شهرداری، امامتها و انقلابها از جمله مناطقی هستند که تحت تأثیر این عملیات اجرایی قرار میگیرند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: عوامل اجرایی تلاش میکنند عملیات در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد و مدت اختلال در شبکه به حداقل برسد تا شهروندان با کمترین مشکل مواجه شوند.
رضایی از شهروندان مناطق یادشده خواست برای مدت اجرای عملیات، آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند و ضمن قدردانی از صبوری و همکاری مشترکان، بر همراهی مردم تا پایان عملیات تأکید کرد.
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