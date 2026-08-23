پزشکیان: نه تنها ایران ونزوئلا نشد بلکه دنیا برابر قدرت ایران حیرت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان، نیروهای مسلح و مردم، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم راه این بزرگان را با عزت و سربلندی طی کنیم و باعث آبروی آنان باشیم، نه شرمندگی.

مواجهه دولت با ناترازی های حوزه‌های آب، برق، گاز، سوخت، محیط زیست و نظام بانکی

وی با قدردانی از تلاش‌های اعضای دولت، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا و مدیران، گفت: از زمانی که دولت روی کار آمده، کشور با جنگ، تحریم، فشارهای مختلف و ترورهای مداوم مواجه بوده است؛ در کنار این مسائل نیز دولت با ناترازی‌های بسیار زیادی در حوزه‌های آب، برق، گاز، سوخت، محیط زیست و نظام بانکی مواجه بود.

رئیس‌جمهور افزود: با وجود همه این مشکلات، باید از تلاش همه عزیزانی که در دولت و بخش‌های مختلف کشور فعالیت کردند، قدردانی کنیم. تصور دشمنان این بود که با فشارها و اقداماتی که انجام می‌دهند، ایران سقوط خواهد کرد، اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه قدرت و انسجام ملت ایران موجب حیرت جهانیان شد.

پزشکیان با اشاره به مقاومت مردم در برابر فشارهای موجود، تصریح کرد: تحلیلگران نمی‌توانند به‌راحتی توضیح دهند که چگونه این ملت با الهام از راه و آرمان‌های امام و شهدا، در برابر این فشارها ایستادگی کرد. مردم عزیز ما واقعاً «کارستان» کردند. ما نیز در برابر سختی‌هایی که امروز وجود دارد، با تمام وجود در حال تلاش هستیم و البته از اینکه مشکلاتی وجود دارد، شرمنده مردم هستیم.

کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی است

رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی است، گفت: دشمنان به‌صراحت اعلام می‌کنند که شدیدترین و وحشتناک‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اعمال می‌کنند، اما ما ایستاده‌ایم و تلاش می‌کنیم در مقابل این جنگ نابرابر، خدمتگزار مردم باشیم.

پزشکیان تأکید کرد: تا زمانی که جان در بدن داریم، به مردم عزیزمان خدمت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم زندگی مردم، رفاه آنان و آینده کشور را ارتقا دهیم و با قدرت از این بحران‌ها عبور کنیم.

وی همچنین با اشاره به یکی از آیات قرآن کریم اظهار کرد: در قرآن آمده است «بَلْ کَذَّبُوا بِمَا لَمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ»؛ یعنی آنچه را که به علم آن احاطه نداشتند، تکذیب کردند. در ادامه نیز می‌فرماید: «کَذَٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ».

رئیس‌جمهور با اشاره به این بخش از آیات قرآن، خاطرنشان کرد: در طول تاریخ نیز همین‌گونه بوده است؛ کسانی که حقیقت را نمی‌شناختند آن را تکذیب کردند، اما باید دید سرانجام ظالمان چه شد.

رئیس جمهور با اشاره به توطئه‌های دشمن گفت: [بنابر خواست دشمن] بنابر این بود که ایران سقوط کند. دشمنان ارزیابی کرده بودند و تصور بر این بود که اگر به ایران حمله کنند و فشارها را زیاد کنند، ایران ونزوئلا خواهد شد که نه‌تنها نشد، بلکه قدرتی شد که دنیا در مقابل این ایستادگی، همبستگی و انسجام حیرت کرد.

با تمام وجود در حال تلاشیم، ولی شرمنده‌ایم



وی‌ اظهار کرد : مردم عزیز ما کاری کردند کارستان و ما در مقابل این سختی‌هایی که اکنون وجود دارد، با تمام وجود در حال تلاشیم، ولی شرمنده‌ایم از اینکه مشکلاتی وجود دارد و ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی، نظامی و امنیتی قرار گرفته‌ایم.



رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دشمنان خیلی راحت می‌گویند که ما کوبنده‌ترین و وحشتناک‌ترین تحریم ها را بر ایران اعمال می‌کنیم ولی ما ایستاده‌ایم و داریم تلاش می‌کنیم که در مقابل این جنگ نابرابر بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم و این باور و اعتقاد ماست که تا جان در بدن داریم، خدمتگزار مردم عزیزمان خواهیم بود.



پزشکیان بیان کرد: در بازار در بخش بنزین قفسه‌های غذا آب را و سایر امور به آن شکلی که باید مشکل پیدا کنیم، مشکلی پیدا نکردیم و امیدوارم دست به دست هم بدهیم، در رابطه با زندگی مردم، ارتقاء مردم و آینده مردم، با قدرت از این بحران‌ها بتوانیم عبور کنیم.

تفاهم نامه نتیجه تلاش رزمندگانی بود که می‌جنگیدند

پزشکیان با اشاره به تفاهمنامه امضا شده میان ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: آنچه که ما در روند تفاهم‌نامه به آن، بعد از بحث‌ها و گفتگوهای طولانی رسیدیم ، یک اجماع کارشناسی، افرادی بود که دستی در آتش داشتند. این تفاهم نامه نتیجه تلاش رزمندگان بود که می‌جنگیدند و مدیرانی که امنیت مملکت را حفظ کرده، مجریان و قانونگذاران و قاضیان و اداره کنندگان کشور بود .



وی گفت: اگر ما ایستادیم و در مقابل من سر دشمن سر خم نکردیم، نتیجه تلاش همین آدم‌ها بود. همین آدم‌ها نشستند و به یک چهارچوبی رسیدند و مصلحت، عزت و حکمت را بر این دیدند که این‌گونه باید عمل کرد. آنان که [ این موضوع را ] تکذیب می‌کنند، چون قضیه را نمی‌دانند و یا دستی در آتش ندارند.



رئیس جمهور عنوان کرد: ما به عنوان دولت، با تمام وجود به دنبال این هستیم که تورم و مسائل، مشکلات و معیشت مردم ، همچنین شغل و آینده و زندگی مردم را به طرف عزت و سربلندی ببریم. من می‌فهمم اکنون در جامعه مشکلات زیادی داریم، لذا تلاش می‌کنیم تا مردم گرفتار نشوند و درمقابل دشمن هم با تمام وجود تلاش می‌کند ما نتوانیم این کار را بکنیم.



رئیس‌جمهور اظهار کرد: وقتی دشمن به‌صورت علنی اعلام می‌کند و راه‌ها را می‌بندد و با دولت‌هایی که مسلمان‌اند و مدعی گفت‌وگو هستند، مذاکره می‌کند تا با ما معامله نکنند و ما را تسلیم کنند، باید بدانیم در چه وضعیت جنگی تمام‌عیاری قرار گرفته‌ایم.



وی افزود: در جنگ تمام‌عیار، مسئله تنها این نیست که موشکی شلیک شود و در مقابل موشک پاسخ داده شود. همه مردم ما یک‌صدا ایستادند؛ حتی کسانی که از ما گله‌مند یا دلخور بودند، به خاطر ایران، کشور و عزت و سربلندی آن، در میدان ماندند و دشمن را که تصور می‌کرد مردم برای ایجاد آشوب وارد میدان خواهند شد، ناامید کردند.



رئیس‌جمهور گفت: ما خودمان را خدمتگزار مردم می‌دانیم و با تمام وجود برای خدمت به این مردم تلاش می‌کنیم. در برابر تمام فشارهایی که ایجاد می‌شود، باید بایستیم و خدمتگزار باشیم. اینکه از کنار گود بگوییم چه باید کرد، آسان است؛ اما کشور به حضور و همکاری همه نیاز دارد.



وی ادامه داد: ما عدالت را پیاده می‌کنیم و ۱۵۰۰ سال است که بزرگان و رهبران ما درباره عدالت سخن می‌گویند. جهاد اکبر، جنگ در میدان نیست؛ جنگ با درون و نفس است. اگر بتوانیم با منیت‌های خود مقابله کنیم، بسیاری از اختلافات و دعواهای ما برطرف خواهد شد.

ایران به خدمت شبانه‌روزی نیاز دارد



رئیس‌جمهور عنوان کرد: ایران به خدمت شبانه‌روزی نیاز دارد و همه کسانی که توانایی دارند باید وارد میدان شوند و در برداشتن این بار کمک کنند. در مقابل جنگ تمام‌عیار اقتصادی که دشمن ایجاد کرده است، همانند جنگ نظامی، همه باید در صحنه باشند و یار و یاور یکدیگر باشند.



وی بیان کرد: نیروهای نظامی، ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در این دوران سخت با قدرت، عزت و اعتقاد ایستادند و با وجود اینکه می‌دانستند هر لحظه امکان شهادت وجود دارد، از میدان عقب‌نشینی نکردند. همچنین مردم با حضور خود در میدان‌ها دشمن را ناامید کردند و اکنون بیش از ۱۷۰ روز است که ایستادگی و پایداری خود را نشان می‌دهند.



رئیس‌جمهور اظهار کرد: مردم مشکلات ما را می‌بینند و ما را تحمل می‌کنند و ما به این مردم بزرگوار قول می‌دهیم تا زمانی که جان و توان داریم، خدمتگزار آنان باشیم. راه امام و شهدا را با قدرت ادامه خواهیم داد و تا زمانی که زنده‌ایم، برای خدمت به مردم و جلوگیری از کوتاهی تلاش خواهیم کرد.



وی افزود: بسیاری از مشکلات ما ناشی از اقداماتی است که ناآگاهانه انجام می‌دهیم. اگر درست عمل کنیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را وادار به تسلیم و واماندگی کند. این قدرت با وحدت، انسجام و همدلی و با تبعیت از رهبری و حرکت بر اساس کارشناسی، تعقل و اندیشه امکان‌پذیر است.



رئیس‌جمهور گفت: تصمیم‌گیری با کارشناسی، تعقل، مشورت و تفاهم امکان‌پذیر است و هنگامی که تصمیمی گرفته و درباره آن تفاهم شد، همه باید از آن حمایت و بر اساس آن عمل کنند. اگر چنین کنیم، حتماً پیروز خواهیم شد؛ اما اگر تصمیم بگیریم و سپس آن را نقض کنیم، مسیر حرکت متزلزل خواهد شد.

دشمن تمام امید خود را بر ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه قرار داده است



وی ادامه داد: دشمن تمام امید خود را بر ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه، با استفاده از مشکلاتی که ایجاد می‌کند، قرار داده است. ما با تمام وجود تلاش خواهیم کرد از تخلف، تفرقه، شکاف و درگیری‌هایی که ممکن است ناشی از منیت و نفس انسان باشد، پرهیز کنیم.



رئیس‌جمهور عنوان کرد: مسیر را با قدرت، عزت و سربلندی ادامه خواهیم داد و بر اساس علم و آگاهی عمل خواهیم کرد. اگر کسانی اطلاعات و شواهدی دارند که می‌تواند به تصمیم‌گیری و اجرای صحیح امور کمک کند، از آن استقبال خواهیم کرد و در میدان خواهیم بود تا خدمتگزار مردم باشیم.



وی بیان کرد: همه خدمتگزاران دولت، کارکنان، بازاریان، اصناف و صنعتگران، با وجود همه مشکلات، در میدان بودند و تلاش کردند و از حضور و تلاش آنان قدردانی می‌کنیم.