طرح مسکن خبرنگاران خراسان جنوبی وارد مرحله اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زیراچی شنبه شب در مراسم تجلیل از خبرنگاران خراسان جنوبی اظهار کرد: از استاندار خراسان جنوبی بابت نگاه رسانه‌ای و توسعه‌محور و حضور میدانی در کنار اصحاب رسانه صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی افزود: دو اقدام مهم با پیگیری استاندار به نتیجه رسیده که از این بابت نیز قدردانی می‌کنیم.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی بیان کرد: تأمین اعتبار برای تکمیل خانه مطبوعات و تعیین تکلیف زمین خبرنگاران پس از سال‌ها پیگیری، از جمله این اقدامات است که در فاز نخست با واگذاری زمین به ۳۰ نفر از خبرنگاران محقق شد.

درخواست برای تداوم طرح مسکن خبرنگاران

زیراچی ادامه داد: درخواست ما از استاندار این است که برای ادامه طرح مسکن خبرنگاران نیز دستور ویژه داشته باشند، به‌ویژه برای همکارانی که در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام نکرده‌اند اما همچنان با مشکل مسکن مواجه هستند.

وی گفت: خراسان جنوبی در سال‌های گذشته و به‌ویژه در شرایط دشوار دو سال اخیر در کنار دولت، مدیران و مردم بوده و خانه مطبوعات نیز تلاش کرده این همراهی را در عمل نشان دهد.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی افزود: برگزاری بیش از ۱۰۰ نشست خبری با میزبانی مطبوعات و با موضوعات مختلف، بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.

همراهی رسانه‌ها نیازمند حمایت متقابل است

وی اظهار کرد: تلاش کردیم در هر شرایطی در کنار دستگاه‌های اجرایی باشیم و زمینه ارتباط مدیران با رسانه‌ها را فراهم کنیم، بنابراین انتظار داریم این همراهی از سوی دستگاه‌ها نیز متقابل باشد.

زیراچی یکی از مطالبات جدی خانه مطبوعات را حمایت از رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: خانه مطبوعات بودجه و منابع مالی پایدار و مشخصی برای حمایت از خبرنگاران ندارد و به جز یکی دو دستگاه، بسیاری از دستگاه‌ها حمایت مؤثری از برنامه‌ها و فعالیت‌های خانه مطبوعات نداشته‌اند.

وی ادامه داد: حتی در یکی دو تفاهم‌نامه‌ای که با دستگاه‌ها داشتیم، مطالبات با تأخیر طولانی پرداخت شده یا هنوز پرداخت نشده است.

حمایت رسانه‌ای باید عادلانه باشد

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی بر ضرورت ارتباط عادلانه و متوازن دستگاه‌ها با رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: در برنامه‌های مختلف گاهی یکی دو رسانه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و شاید برخی مسئولان حتی یک بار هم با بعضی رسانه‌ها ارتباط نداشته باشند.

وی گفت: در موضوع آگهی و رپرتاژ نیز گاهی همین اتفاق رخ می‌دهد و ظرفیت‌های حمایتی فقط در اختیار چند رسانه قرار می‌گیرد.

زیراچی ادامه داد: برخی مدیران در طول سال تقریباً هیچ ارتباطی با رسانه‌ها ندارند و این ارتباط عملاً یک‌طرفه است.

وی تصریح کرد: همه رسانه‌های فعال استان در سال‌های گذشته، به‌ویژه در کنار مردم، دولت و توسعه استان پای کار بوده‌اند و طبیعی است که انتظار داشته باشند در برنامه‌ها دیده شوند.

شأن خبرنگار باید حفظ شود

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی گفت: در کنار همه این مطالبات، موضوعی که برای ما اهمیت بیشتری دارد، حفظ شأن و جایگاه خبرنگار است.

وی افزود: متأسفانه گاهی برخورد برخی مدیران با خبرنگاران در شأن این حرفه نیست.

زیراچی بیان کرد: خبرنگاری که برای انجام وظیفه حرفه‌ای خود در جلسات حاضر می‌شود، اخبار دستگاه را پوشش می‌دهد و در میدان حضور دارد، انتظار دارد جایگاهش نیز حفظ شود.

وی تأکید کرد: همان‌طور که از خبرنگار انتظار داریم اخبار و عملکرد دستگاه‌ها را به‌درستی پوشش دهد، انتظار داریم مدیران نیز به حقوق حرفه‌ای و شأن خبرنگاران احترام بگذارند.

مدیرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی ادامه داد: برخی دستگاه‌ها نیز خبرنگاران را دعوت می‌کنند، اما برنامه‌ای برای گفت‌وگو و تعامل ندارند و دعوت‌ها صرفاً برای ارائه گزارش عملکرد و عکس گرفتن است.

وی افزود: البته برخی مدیران نیز عالی عمل کرده‌اند که از آنها تشکر می‌کنیم.

زیراچی در پایان اظهار کرد: ما معتقدیم رسانه مطالبه‌گر مقابل مدیریت استان نیست، بلکه همراه مدیریت و مردم در مسیر توسعه است.