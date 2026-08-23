به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح یکشنبه با تشریح پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان برای امروز یکشنبه یکم شهریورماه، اظهار کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و افزایش محسوس دما بهویژه در نیمه شرقی استان و کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز پیشبینی میشود.
وی افزود: شهرستانهای میناب، رودان، بشاگرد، جاسک، حاجیآباد، بندرعباس، قشم و خمیر طی ساعات روز افزایش محسوس دما را تجربه خواهند کرد و لازم است شهروندان تمهیدات لازم را برای مقابله با گرمای هوا در نظر بگیرند.
توصیه به کاهش تردد و فعالیت در فضای باز
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، گفت: بهویژه در ساعات ظهر باید از فعالیتهای غیرضروری در فضای باز اجتناب و در مصرف حاملهای انرژی نیز صرفهجویی شود.
احتمال رگبار، رعدوبرق و تندباد در ارتفاعات
حمزهنژاد ادامه داد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی و غربی استان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، گاهی تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانههای فصلی خودداری کنند.
دریای هرمزگان کمی مواج میشود
حمزهنژاد درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: دریا در ساعات بعدازظهر کمی مواج خواهد بود و فعالان دریایی باید با توجه به شرایط جوی، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، تا روز سهشنبه افزایش ۲ تا ۵ درجهای دمای بیشینه، کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و ماندگاری هوای گرم در استان پیشبینی میشود.
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