به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن گنخکی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت امسال، علاوه بر افتتاح یا اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مختلفی نیز برنامه‌ریزی شده که در شهرستان‌های ده‌گانه استان، برگزار می‌شوند.

وی افزود: برنامه‌های هفته دولت استان بوشهر از روز یکشنبه یکم شهریور، با حضور ارسلان زارع استاندار در برنامه های مربوط به شهرستان بوشهر آغاز می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: افتتاح چند پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان بوشهر برنامه‌ریزی شده که شاخص‌ترین آنها، بهره‌برداری از پروژه‌های بندری و دریایی، افتتاح مدرسه نیایش و بهره‌برداری از یک طرح اقتصادی است.

دبیر هفته دولت در استان بوشهر تصریح کرد: تجدید میثاق با خانواده معزز شهدا، دیدار استاندار با نخبگان و معتمدان و ملاقات عمومی استاندار در فرمانداری نیز از دیگر برنامه‌های روز یکشنبه در شهرستان بوشهر است.

گنخکی یادآور شد: افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و دیدارهای مردمی جزو مهم‌ترین برنامه‌های استاندار در شهرستان‌های ده‌گانه استان است.

وی گفت: همچنین برخی از پروژه‌های شاخص شهرستان بوشهر نیز در سفر وزرا و اعضای دولت وفاق ملی به استان به بهره‌برداری خواهند رسید.

دبیر هفته دولت در استان بوشهر ابراز داشت: اطلاع‌رسانی برنامه‌های هفته دولت در شهرستان‌های ده‌گانه استان، به طور مستمر انجام می‌شود.