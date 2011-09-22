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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

آیت الله صفایی بوشهری:

هفته دفاع مقدس نمایانگر استقامت ملت ایران است

هفته دفاع مقدس نمایانگر استقامت ملت ایران است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: هفته دفاع مقدس نمایانگر ایمان و استقامت ملت ایران در برابر هجمه های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان اظهارداشت: رشادت ها و ایثارگری های سال های دفاع مقدس که نمایش ایمان اخلاق و ولایت مداری بود هیچگاه در تاریخ نظامی جهان اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: ایران اسلامی با حرکت بر مبنای ولایت مداری مورد عنایت حق تعالی است و با خودکفایی در عرصه های مختلف علمی فرهنگی و صنعت دفاعی زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: هفته دفاع مقدس پاسداشت از خودگذشتگی ها و مقاومت و بصیرت است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز با بیان اینکه باید در این هفته شکرگزار خداوند برای نعمت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشیم، افزود: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حرکت در مسیر ولایت فقیه و تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران است.

سردار فتح الله جمیری افزود: مردم استان بوشهر در سالهای دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند.

وی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج و پدافند جنوب افزود: شناخت دشمنان، همبستگی اجتماعی، توجه به خودکفایی، تحکیم پایه های نظام اسلامی و ایجاد انگیزه در ملت های مستضعف و ایجاد بیداری اسلامی از ثمرات بی شمار دفاع مقدس است.

در این آیین نیروهای سپاه، ارتش، بسیج و نیروی انتظامی  در رژه ای باشکوه ضمن نمایش آمادگی خود برای حفاظت از مرزهای آبی، زمینی و دریایی کشور تجهیزات و دستاوردهای جدیدشان را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 1414546

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