هفته دفاع مقدس نمایانگر استقامت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان اظهارداشت: رشادت ها و ایثارگری های سال های دفاع مقدس که نمایش ایمان اخلاق و ولایت مداری بود هیچگاه در تاریخ نظامی جهان اتفاق نیفتاده است .

وی افزود: ایران اسلامی با حرکت بر مبنای ولایت مداری مورد عنایت حق تعالی است و با خودکفایی در عرصه های مختلف علمی فرهنگی و صنعت دفاعی زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر خواهد شد .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: هفته دفاع مقدس پاسداشت از خودگذشتگی ها و مقاومت و بصیرت است .

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز با بیان اینکه باید در این هفته شکرگزار خداوند برای نعمت استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشیم، افزود: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حرکت در مسیر ولایت فقیه و تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران است .

سردار فتح الله جمیری افزود: مردم استان بوشهر در سالهای دفاع مقدس برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کردند .

وی با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج و پدافند جنوب افزود: شناخت دشمنان، همبستگی اجتماعی، توجه به خودکفایی، تحکیم پایه های نظام اسلامی و ایجاد انگیزه در ملت های مستضعف و ایجاد بیداری اسلامی از ثمرات بی شمار دفاع مقدس است .