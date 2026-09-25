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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

تصادف دو دستگاه خودروی پراید و پژو در محور فراهان ۶ مصدوم برجای گذاشت

تصادف دو دستگاه خودروی پراید و پژو در محور فراهان ۶ مصدوم برجای گذاشت

اراک- سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: سانحه تصادف دو دستگاه خودروی پراید و پژو ۲۰۶ در محور فراهان،۶ مصدوم برجای گذاشت.

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی گزارش تلفنی ساعت ۱۴ و ۵۱ دقیقه امروز جمعه به سامانه ۱۱۵ مبنی بر وقوع تصادف بین دو خودروی پراید و پژو ۲۰۶ در محور فراهان، ابتدای جاده میقان، بلافاصله کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه‌های اورژانس خیبر و شهید رضا یحیایی به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) اراک منتقل شدند.

کد مطلب 6958327

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