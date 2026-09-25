به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی عصر جمعه در جلسه شورای فرهنگی شهرداری کرمانشاه که به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی بدون برخورداری از راهبرد مشخص، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و مدیریت شهری باید پیش از برنامه‌ریزی، اولویت‌ها و اهداف خود را به روشنی تعیین کند.

وی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی شهرداری افزود: مدیریت شهری از توان انسانی قابل توجهی برخوردار است و لازم است با ساماندهی و برنامه‌ریزی مناسب، از این ظرفیت برای تحقق اهداف و ارتقای خدمات شهری استفاده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه حوزه فرهنگی و اجتماعی را از ارکان مهم پویایی شهر دانست و گفت: تعدد برنامه‌های فرهنگی نشان‌دهنده دغدغه‌مندی متولیان این حوزه است، اما افزایش تعداد برنامه‌ها به تنهایی ملاک موفقیت نیست و باید مشخص باشد هر برنامه با چه اولویتی، در چه نقطه‌ای از شهر و با چه سازوکاری اجرا می‌شود.

سلیمانی با تأکید بر ارتباط مستقیم مسائل اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: برنامه‌های فرهنگی باید متناسب با آسیب‌های اجتماعی شهر طراحی شوند و نمی‌توان این دو حوزه را از یکدیگر جدا کرد؛ چراکه حتی اجرای رویدادهای فرهنگی یا زیباسازی شهری نیز در صورت بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

وی ارائه گزارش‌های مستمر و بررسی نتایج اقدامات گذشته را لازمه اصلاح برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد و افزود: شهرداری باید تصویری روشن از ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های شهر در اختیار داشته باشد و پیش از تعیین عناوین برنامه‌ها مشخص کند در چه نقطه‌ای قرار دارد و قرار است با اجرای این برنامه‌ها به چه هدفی برسد.

معاون استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه شهرداری نباید در حوزه‌های تخصصی سایر دستگاه‌ها تصدی‌گری کند، اظهار کرد: نقش مدیریت شهری باید بیشتر بر سیاست‌گذاری، تعیین راهبرد، حمایت و فراهم کردن زیرساخت متمرکز باشد و در حوزه‌هایی مانند تئاتر، موسیقی، کتاب، کتابخانه‌ها و فعالیت‌های تخصصی کودکان، از ظرفیت نهادها، مؤسسات مردمی و گروه‌های تخصصی استفاده شود.

سلیمانی ادامه داد: شهرداری می‌تواند با تأمین فضا، زیرساخت و حمایت مالی، زمینه فعالیت گروه‌های هنری و مؤسسات تخصصی را فراهم کند و اجرای امور را به متولیان و تشکل‌های مرتبط بسپارد تا ظرفیت‌های موجود در شهر بهتر مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره فرهنگسراهای شهرداری نیز گفت: عملکرد این مراکز باید مشخص، قابل ارزیابی و مبتنی بر نیاز شهروندان باشد و فرهنگسراها نباید به فضاهایی بدون استفاده تبدیل شوند، بلکه باید به مراکز فعال، پویا و امیدآفرین برای مردم تبدیل شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه بر رعایت عدالت در توزیع خدمات فرهنگی تأکید کرد و افزود: برنامه‌های فرهنگی نباید صرفاً در مناطق برخوردار و محافل خاص متمرکز شود و مدیریت شهری باید برای محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌ای نیز برنامه مشخص داشته باشد.

سلیمانی با اشاره به محلات شاطرآباد، جعفرآباد و چمن، خاطرنشان کرد: حضور فعال شهرداری در این مناطق یک ضرورت است و عدالت فرهنگی باید در جغرافیای شهر مورد توجه قرار گیرد تا شهروندان مناطق مختلف از خدمات و برنامه‌های فرهنگی به شکل متوازن بهره‌مند شوند.

وی در پایان با تأکید بر پرهیز از تعدد برنامه‌های کم‌اثر گفت: به جای تعریف ده‌ها برنامه پراکنده، باید ۱۰ تا ۱۲ اولویت اساسی و راهبردی در قالب یک تقویم یکپارچه فرهنگی و اجتماعی تعیین شود و با تمرکز بر اجرای موفق آنها و استفاده از ظرفیت نخبگان و هنرمندان، برنامه‌های اثرگذار به تدریج در سطح شهر توسعه یابد.