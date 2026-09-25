ارتش سودان کنترل شهر راهبردی «سودری» را به دست گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع در ارتش سودان امروز جمعه، اعلام کرد که نیروهای ارتش، کنترل کامل شهر استراتژیک «سودری» در ایالت کردفان شمالی را به دست گرفته‌اند.

از سوی دیگر در پی بمباران مواضع غیرنظامی در شهر «الأبیّض» توسط یک پهپاد، دو نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. مقامات سودانی، نیروهای پشتیبانی سریع را مسئول این حمله دانسته‌اند.

شهر «سودری» از نظر مساحت، یکی از بزرگترین بخش‌های ایالت کردفان شمالی است. اهمیت استراتژیک این شهر در این است که به عنوان یک حلقه کلیدی اتصال زمینی عمل می‌کند که از غرب به ایالت دارفور شمالی، از شمال به «ایالت شمالی» و همچنین به مسیرهای منتهی به خارطوم، پایتخت سودان، متصل می‌شود.

دولت کردفان شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای پشتیبانی سریع با یک پهپاد مواضعی را در «الأبیّض»، مرکز ایالت کردفان شمالی در مرکز کشور، هدف قرار داده‌اند. دولت این ایالت، نیروهای مذکور را به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارتکاب جنایت جنگی علیه غیرنظامیان متهم کرد.

دولت ایالتی گفت که این حمله، آوارگانی را هدف قرار داد که برای فرار از نقض حقوق بشر و حملات نیروهای پشتیبانی سریع در مناطق تحت سکونت خود، به پناهگاه‌ها پناه برده بودند تا امنیت خود را حفظ کنند.

مقامات سودانی و سازمان‌های حقوق بشری، نیروهای پشتیبانی سریع را به هدف قرار دادن مناطق و تأسیسات غیرنظامی متهم می‌کنند، در حالی که این نیروها مدعی‌اند که در حال تلاش برای حفاظت از غیرنظامیان هستند. شهر «الأبیّض» و دیگر مناطق در کردفان شمالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات پهپادی بوده‌اند.

در همین راستا، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز جمعه اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی، بیش از ۵۵ هزار نفر به دلیل درگیری‌ها در سودان به کشور همسایه، چاد، فرار کرده‌اند.

«مامادو دیان بالده»، هماهنگ‌کننده منطقه‌ای کمیساریا در امور بحران سودان، در گفتگو با خبرنگاران از نایروبی گفت که این تعداد نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۲۰ برابر افزایش یافته است.

این کمیساریا نسبت به تحولات اوضاع در ایالت‌های دارفور، کردفان و نیل آبی، که درگیری‌ها در آن‌ها ادامه دارد و فاقد امنیت است، ابراز نگرانی کرد.

گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حاکی از وخامت بحران پناهندگان سودانی در شرق چاد است، به‌طوری که تعداد آن‌ها از مرز یک میلیون نفر عبور کرده و جریان‌های ورودی روزانه از گذرگاه‌های اصلی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که کمیساریای عالی پناهندگان تأکید می‌کند کمبود بودجه بین‌المللی، خطر فروپاشی خدمات اساسی و وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی پناهندگانی را که بسیاری از آن‌ها از کمبود شدید غذا و مراقبت‌های بهداشتی رنج می‌برند، افزایش داده است.