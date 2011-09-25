به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست مشخصات این شاهنامه اینگونه تبیین شد که این اثر که با شماره ثبت 5986 در 938 صفحه و 27 مجلس در کتابخانه ملک نگهداری میشود، مربوط به قرن 9 هجری و مکتب شیراز است.
در این شاهنامه در ابتدا و انتهای هر صفحه مهری زده شده و همچنین مهر کتابخانه شاهرخ تیموری به خط ثلث بر آن دیده میشود. در انتهای این نسخه هم دو مهر با نام ابراهیم سلطان سلیمان شاه و شمس الدوله مربوط به دوران قاجار دیده میشود.
این شاهنامه که صفحات آن در 25 سطر، 4 ستون و به خط نستعلیق نوشته شده، دارای ویژگیهایی است که از آن جمله میتوان به 6 مجلس اول آن اشاره کرد. در این 6 مجلس تمام پادشاهان از دوره پیشدادی تا ساسانی با ذکر مدت پادشاهی به تصویر کشیده شدهاند.
از دیگر مشخصات این نسخه که در نسخههای دیگر شاهنامهها دیده نمیشود، به تصویر کشیدن خلفای راشدین به جای ائمه اطهار (ع) به همراه پیامبر اکرم (ص) است که نشاندهنده دورانی است که مذهب سنی مورد توجه بوده است. در این نسخه صورت پیامبر اکرم (ص) به تصویر کشیده شده و برای نشان دادن قداست از نقش شعلههای آتش استفاده کرده که این روش قبل از دوران صفویه و در مکتب شیراز رواج داشته است.
در این نسخه 3 مجلس دیگر هم بر خلاف سایر نسخ به تصویر کشیده است؛ مجلس دیدار اسکندر با اسرافیل که معمولاً به تصویر کشیده نمیشود. نشان دادن مجلس رویارویی پادشاه مازندران با ایرانیان که به صورت نبرد نشان داده شده و در نبرد بین رستم و اسفندیار تیری که پرتاب شده یک شاخه است و به یک چشم اسفندیار برخورد کرده؛ در صورتی که در اکثر نسخهها تیر دوشاخهای است که به دو چشم اسفندیار برخورد کرده است.
اما در این شاهنامه دقت و ظرافت چندانی دیده نمیشود و تزئینات آن دارای ریزهکاریهای کمی است که این امر نشاندهنده این است که نسخه مذکور در وقت کم و سرعت بالا به انجام رسیده است.
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