گلبانک مهر در مدارس خراسان رضوی به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح یکشنبه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس از این روز به عنوان بزرگترین رویداد علمی و آموزشی کشور یاد کرد و آن را یکی از مهمترین جشن های ایران اسلامی دانست.

وی افزود: امروز ددر استان یک میلیون و 107 هزار دانش آموز به همراه 86 هزار معلم در بیش از 10 هزار مجموعه آموزشی و همچنین حدود 240 هزار دانشجو در 157 واحد دانشگاهی سال تحصیلی را آغاز خواهند نمود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع تعلیم و تعلم و گفت: به برکت توجه نظام اسلامی و آموزه های دینی و قرآن هم اکنون جمعیت دانشجویان در مقایسه با اول انقلاب علی رغم دو برابر شدن جمعیت به 50 برابر افزایش یافته است.

صلاحی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اذعان دنیا به رشد 11 برابری علم در ایران در مقایسه با سایر کشورها آن را مرهون رشادت و پایمردی های مردم و به ویژه شهدا در دوران دفاع مقدس دانست.

وی اظهار داشت: اگر امروز در ده موضوع مهم علمی جهان مانند انرژی هسته ای، سلول های بنیادی و هوا و فضا علی رغم همه مانع تراشی ها و تحریم ها جزو برترین ها به حساب می آئیم به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، خون شهدا و تبعیت از ولایت فقیه و زندگی در سایه ولایت است.

استاندار خراسان رضوی گفت: در طول دوران دفاع مقدس 36 هزار شهید دانش آموز داشته ایم بطوریکه یک هفتم شهدای انقلاب را دانش آموزان تشکیل می دهند.

صلاحی به همه دانش آموزان در سراسر استان توصیه کرد با پشتکار و تلاش در راه جهاد علمی گام بردارند.

وی از آموزش و پرورش به عنوان مهمترین اداره استان یاد کرد و گفت: اداره کل آموزش و پرورش فرابخشی ترین اداره در استان است که به نوعی همه استان با آن در ارتباط هستند.

استاندار خراسان رضوی بار دیگر بر همکاری همه جانبه دستگاه ها با آموزش و پرورش تاکید کرد و اظهار داشت: همانگونه که در ابتدای مهر با آموزش و پرورش همکاری کرده اند این همکاری ها باید تا پایان سال ادامه داشته باشد.

فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراسم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه آموزش و پرورش طی 21 ماه گذشته به معلمان توصیه کرد ابتدا معلم خود باشند و به ارتقای علمی و تهذیب نفس خود بپردازند تا بتوانند دانش آموزان وارسته تربیت کنند.

وی به دانش آموزان نیز توصیه کرد: همان گونه که دانش آموزان در دوران دفاع مقدس خوش درخشیده و با بذل جان خود به آرمان های امام راحل(ره) و انقلاب ادای دین نموده اند، برای تحصیل علوم تلاش کنند که بتوانند در افق 1404 به پیشرفت های چشمگیر دست یافته و قدرت برتر علمی منطقه باشند.

محمدتقی فخریان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: برای اینکه در این سال تحصیلی هیچ دانش آموزی در اقصی نقاط استان از تحصیل باز نماند سه هزار نیروی جدید به استخدام آموزش و پرورش درآمده و از 520 سرباز معلم نیز در همین راستا استفاده شده است.

وی افزود: به جهت افزایش سطح یادگیری دانش آموزان 85.5 درصد از مدارس استان در نوبت صبح ساماندهی شده اند.

فخریان در ادامه با اشاره به افتتاح 178 پروژه آموزشگاهی تا پایان مهر ماه امسال گفت: میزان تثبیت شیفت صبح در مدارس استان با بهره برداری از این پروژه ها افزایش خواهد یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دست آوردهای اداره کل آموزش و پرورش استان طی سال تحصیلی گذشته اظهار داشت: کسب رتبه اول کنکور در رشته علوم تجربی، مدال طلای مسابقات شیمی جهان و احراز رتبه اول تیم نانو استان در کشور از جمله این دست آوردهاست.

گفتنی است، استاندار خراسان رضوی گلبانگ مهر را در مجتمع شبانه روزی موقوفه عبدالله رضوی در شهرستان طرقبه و شاندیز به صدا در آورد و در پایان نیز در یک کلاس درس حاضر و مطلبی را به یادگار بر تخت سیاه مرقوم کرد.