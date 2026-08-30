به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسعید حسینی بعد از ظهر یکشنبه در آیین رونمایی از کتاب «آل مطهر» با گرامیداشت میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: برگزاری این مراسم در جوینان و حضور مردم منطقه در بزرگداشت ۱۷ ربیع، اقدامی ارزشمند برای گرامیداشت عید بزرگ مسلمانان و سنت پیامبر اعظم(ص) است.

وی با اشاره به جایگاه امامزادگان حسین و عدنان(ع) در جوینان ابراز کرد: زیارت امامزادگان از جمله مستحبات است و مردم این منطقه با حضور در این مکان مقدس، همزمان با بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، به این امر مهم نیز اهتمام ورزیده‌اند.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با تقدیر از تلاش‌های علمی و پژوهشی مجید زجاجی، نویسنده کتاب «آل مطهر»، تصریح کرد: آثار نویسنده این کتاب مستند و مبتنی بر اسناد و شواهد تاریخی است و همین ویژگی موجب ماندگاری آثار علمی می‌شود. همچنین آقای زجاجی در پاسخ به یک شبهه علمی درباره محل دفن حضرت علی بن باقر(ع)، با ارائه حدود ۸۰ سند، مدفن آن حضرت در مشهد اردهال کاشان را اثبات کردند.

وی با بیان اینکه آثار مستند همچون آثار شهید مطهری ماندگار هستند، ادامه داد: آیت‌الله جوادی آملی در پاسخ به این پرسش که چرا آثار شهید مطهری پس از گذشت ده‌ها سال همچنان زنده و اثرگذار است، دلیل آن را استدلالی بودن مطالب ایشان عنوان کرده است؛ بنابراین هر مطلبی که بر پایه دلیل و استدلال پذیرفته یا رد شود، با گذشت زمان کهنه نمی‌شود. آثار دکتر زجاجی نیز از این ویژگی برخوردار است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی در ادامه با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع) مبنی بر اینکه «هر کس دو روزش مساوی باشد، مغبون است»، گفت: عمر انسان ارزشمند است و حتی یک ثانیه از زندگی می‌تواند زمینه ارتقای انسان در آخرت را فراهم کند. بنابراین باید تلاش کنیم هر روزمان از روز گذشته بهتر باشد و این ارتقا می‌تواند هم در حوزه علمی و هم در حوزه عملی اتفاق بیفتد.

وی تألیف کتاب و ثبت تاریخ و خاطرات شهدا را از نمونه‌های ارتقای علمی و باقیات‌الصالحات دانست و گفت: کاری که جناب زجاجی با پژوهش درباره شهدای منطقه انجام داده، اثری ماندگار برای آینده است. خانواده شهدا، همسران، فرزندان، پدران، مادران، خواهران، برادران و همرزمان آنان منابع ارزشمندی برای ثبت خاطرات هستند و می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت، آثار مکتوب و ماندگاری برای نسل‌های آینده ایجاد کرد.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان با تأکید بر اهمیت مطالعه در خانواده‌ها اظهار کرد: یکی از راه‌های ارتقای علمی، مطالعه و انس با کتاب است. رهبر کبیر انقلاب و خانواده ایشان به مطالعه اهتمام ویژه داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز از افراد بسیار اهل مطالعه هستند. خانواده‌ها باید در ایام تعطیلی مدارس، کتاب‌های مفید را در اختیار فرزندان خود قرار دهند و نوجوانان و جوانان نیز با کتاب و کتابخانه مأنوس شوند.

وی همچنین ارتقای عملی را در گرو توجه بیشتر به عبادت، تلاوت قرآن و افزایش کیفیت اعمال دانست و گفت: حتی افرادی که امکان مطالعه گسترده ندارند، می‌توانند با تلاوت قرآن، ذکر، صلوات و توجه بیشتر به نماز، مسیر رشد معنوی خود را طی کنند. مهم این است که کیفیت اعمال انسان نیز همانند کمیت آن افزایش یابد و هر بار نماز و عبادت خود را با اخلاص و توجه بیشتری انجام دهیم.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهره‌گیری از سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، فردای مؤمنان از امروز آنان بهتر باشد و زمینه تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) فراهم شود.