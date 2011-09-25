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۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

محمودی به مهر خبر داد:

دانشجویان و دانش آموزان تهرانی یک هفته از اتوبوس و مترو رایگان استفاده می کنند

دانشجویان و دانش آموزان تهرانی یک هفته از اتوبوس و مترو رایگان استفاده می کنند

تهران – خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار تهران گفت: دانشجویان و دانش آموزان تا یک هفته از اتوبوس و مترو رایگان استفاده می کنند.

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی کامل استان تهران برای بازگشایی مدارس افزود: دانش ‌آموزان و دانشجویان می توانند با ارائه کارت و پوشش فرم مدرسه از خدمات اتوبوس و مترو به مدت یک هفته رایگان استفاده کنند.

وی گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، راههای تهران با ترافیک مواجه می شوند و در همین راستا دوربینهای ترافیکی محدوده طرح زوج و فرد خودروها نصب می شود.

این مسئول  ادامه داد: هفت هزار پلیس راهنمایی و رانندگی و 600 دوربین ترافیکی در شهر تهران فعال هستند.

تمهیدات لازم صورت گرفته تا در شهر تهران شاهد ترافیک روان باشیم

وی بیان کرد: تمهیدات لازم صورت گرفته تا در شهر تهران شاهد ترافیک روان باشیم و حمل و نقل دانش آموزان و دانشجویان به راحتی صورت بگیرد.

محمودی افزود: سرویسهای مدارس نیز به چراغ ‌گردان متصل شده ‌اند تا هنگام ترافیک با همکاری راهنمایی و رانندگی از ترافیک خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه به اندازی کافی اتوبوس، مترو و تاکسی به شهر تهران اضافه شده است، از شهروندان خواستار شد تا در حد امکان از وسایل نقلیه شخصی برای عبور و مرور استفاه نکنند.

کد مطلب 1416374

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