به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه جدید نشان می دهد که این ترکیبات ممکن است در پیشگیری از این بیماری، پنجمین سرطان رایج در زنان در سراسر جهان، نقش داشته باشند.

تیمی به رهبری «نمائوزو لانگ»، از آکادمی علوم پزشکی چین و کالج پزشکی اتحادیه پکن، داده‌های بیش از ۱۰۰۰ زن آمریکایی را که در نظرسنجی‌های ملی سلامت و تغذیه بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۸ شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. برخی از آنها سابقه سرطان دهانه رحم داشتند.

محققان مصرف ویتامین‌های A، C و E، روی، سلنیوم و کاروتنوئیدها - آنتی اکسیدان‌های موجود در غذاهایی مانند میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل را مورد بررسی قرار دادند.

نتیجه: آنهایی که بالاترین دریافت آنتی اکسیدان را داشتند، تقریباً ۵۶ درصد شیوع کمتر سرطان دهانه رحم را در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشتند، نشان دادند.

سویه های پرخطر ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV، علت اصلی سرطان دهانه رحم هستند. HPV شایع ترین عفونت مقاربتی است.

محققان می گویند این یافته ها نشان می دهد که آنتی اکسیدان ها ممکن است به محافظت در برابر پیشرفت مرتبط با HPV به سرطان دهانه رحم کمک کنند.

نویسندگان می گویند برای تأیید این ارتباط و درک آنچه ممکن است باعث ایجاد آن شود، تحقیقات بیشتری لازم است.