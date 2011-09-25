نقشه مزار شهدای گمنام گناباد آماده است

سعید فولادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی از فعالیتهای سپاه گناباد گفت: اردوهای جهادی امسال خوب برگزار شد و این طرح در طیف دانش آموزی رنگ آمیزی و مرمت مدارس و در گروه دانشجویی در روستاهای روشناوند، بیمرغ، گیسور، حاجی آباد، رحمت آباد ، بیهود، فودنجان، زیرجان و سنو برگزار شد.

فولادی گفت: سه دوره دانشجو، دو دوره دانش آموز و دو دوره از بسیج مساجد و محلات در این طرح حضور داشتند و یک دوره دیگر دانشجو داریم که هنوز ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در فضای سایبری پیشرفت خوبی داشتیم به طوریکه دو دوره آموزش برگزار کردیم و 450 نفر را در سطح شهرستان آموزش دادیم و هرکس از این تعداد درخواست کرده وصل باند پنج را انجام دادیم.

وی گفت: دنبال یک مکان هستیم که در جای خوبی از شهر قرار بگیرد تا رایگان این آموزشها را ادامه بدهیم.

فولادی اظهار داشت: در بحث خاطرات، یکی از بسیجیان پیشقدم شده و طرح اولیه فیلمی را نوشته که کانون هنرمندان هم تایید کرده و هر امکاناتی را در اختیار این افراد قرار می دهیم تا کار خوب و تاثیرگذاری انجام شود.

وی تصریح کرد: بازگو کردن خاطرات به صورت مستقیم تاثیر بیشتری روی افراد می گذارد و این در حالی است که اگر خاطره گویی دفاع مقدس مستقیم و بصورت چهره به چهره باشد تاثیر بیشتری را خواهد گذاشت.

فولادی در بحث کنگره شهدا با بیان اینکه یادواره ها را سازماندهی کردیم افزود: خاطرات شهدا را که به نقل از پدر، مادر، دوستان و همسنگران شهید است روی کاست جمع آوری شده و حدود یک سال است که تلاش می کنیم روی کامپیوتر پیاده شود تا اینها که غیرقابل تکرارند حفظ شود.

وی بیان کرد: 2 تا3 هزار کتاب درباره دفاع مقدس تاکنون چاپ شده از جمله خاکهای نرم کوشک در مورد شهید برونسی که تاثیر خود را گذاشته است.

فولادی با بیان اینکه در کارهای فرهنگی بدنبال کارهای نو و تاثیرگذار هستیم افزود: دوره های 45 روزه آموزش های تکمیلی بسیج را داریم که در پایان دوره شرکت کننده عضو بسیج فعال یا یکی از گردانها می شود که این دوره نظامی و فرهنگی است که هرکس که بخواهد اگر شرایط لازم را داشت می تواند شرکت کند.