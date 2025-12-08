به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد انتخابات استان هرمزگان به ریاست احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان و قائممقام استاندار، با حضور اعضا و با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادهسازی زیرساختها، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، مرور آئیننامهها و برنامهریزی برای برگزاری مطلوب انتخابات شورای شهر و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
احمد نفیسی با اشاره به اهمیت زمانبندی در فرآیند انتخابات، افزود: انتخابات یک فرآیند کاملاً زمانبندیشده است و در صورت از دست رفتن هر بخش از این زمان، امکان جبران وجود نخواهد داشت؛ از همینرو لازم است تمامی آئیننامهها بهدقت مورد بازبینی قرار گیرد و هر موضوع در موعد مقرر اطلاعرسانی و اجرا شود. انتخابات باید مطابق با قوانین، صحیح و سالم و با بی طرفی کامل برگزار شود و هیچ یک از عوامل اجرایی حق دخالت سلیقه و نظرات شخصی خود در این مهم ندارند.
وی با بیان اینکه بخشی از اقدامات اجرایی انتخابات نیازمند آمادگی قبلی است، خاطرنشان کرد: اعضای هیئتهای اجرایی باید به تعداد کافی از پیش مشخص و در زمان مناسب معرفی شوند و اعضای آنها از میان افراد دارای اهلیت، تجربه کافی و بدون شائبه جانبداری انتخاب شوند. همچنین با توجه به ترکیب جمعیتی بعضی از شهرستانهای استان، رعایت تناسب میان افراد اهل سنت و شیعه در چینش عوامل اجرایی ضروری است.
قائممقام استاندار هرمزگان در ادامه به برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس در حوزه مرکزی استان اشاره کرد و گفت: فرمانداران باید ارتباط مؤثر و مستمر با ستاد مرکزی و تعامل مناسب با هیئت نظارت داشته باشند تا فرآیند اجرا با سهولت و هماهنگی بیشتر انجام شود؛ همچنین نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و باید هماهنگیهای لازم در این خصوص صورت گیرد.
نفیسی در پایان با تأکید بر الزامات زیرساختی انتخابات تمامالکترونیکی گفت: موضوع فیبر نوری و فراهم بودن اینترنت پایدار در محل شعب اخذ رأی باید از قبل بررسی و نهایی شود تا در روز انتخابات با هیچگونه اختلالی مواجه نباشیم.
