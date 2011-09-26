تنظیم پیش نویس سند توسعه آموزش و پرورش کیش

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جلالی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته جهت تحول بنیادی در آموزش و پرورش کیش افزود: با پیش بینی امکانات لازم در راستای پیاده سازی تکنولوژی آموزشی در آینده نزدیک، مدارس کیش هوشمند خواهند شد.

وی با اشاره به تنظیم طرح حمایت از فرهنگیان کیش ادامه داد: با حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش جهت برطرف کردن مشکلات احتمالی در امر آموزش و پرورش کیش اقدامات خاصی در دست اقدام است.

جلالی اضافه کرد: به منظور ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش کیش نیز با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اقدام شده است.

وی عنوان کرد: راه اندازی دبیرستان های نمونه دولتی دخترانه و پسرانه و مدرسه استثنایی از اقدامات انجام شده توسط این اداره در سال تحصیلی جدید است.

رئیس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: در سال تحصیلی جدید پنج هزار و 200 دانش آموز روزانه، 200 نفر در دوره بزرگسالان و 600 نفر نوآموز در 29 واحد آموزشی کیش مشغول به تحصیل شده اند.

وی ابراز امیدواری کرد: معلمان، دانش آموزان و تمام دست اندرکاران امر آموزش و پرورش کیش با شور و نشاط فراوان و توان مضاعف سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.