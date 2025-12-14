  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

سرپرست آموزش و پرورش کیش منصوب شد

سرپرست آموزش و پرورش کیش منصوب شد

کیش- مدیرکل اداره آموزش و پرورش هرمزگان در حکمی شاهرخ نیازی را به عنوان سرپرست اداره آموزش‌ و پرورش کیش منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اداره آموزش و پرورش هرمزگان در حکمی شاهرخ نیازی را به عنوان سرپرست اداره آموزش‌وپرورش کیش منصوب کرد.

سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش کیش با تأکید بر معیشت و رفاه فرهنگیان، تأمین مسکن، ارتقای سطح کیفی آموزش و تقویت فرآیندهای پرورشی و حرکت اداره بر اساس شاخص‌های نظام تعلیم و تربیت از حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و اداره کل آموزش و پرورش استان قدردانی کرد.

شاهرخ نیازی دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم بهره‌وری و دکترای مدیریت با گرایش تحقیق در عملیات (OR) است.

مدیریت و معاونت مدارس دولتی و غیردولتی، مسئول ارزیابی عملکرد، معاون آموزشی و کفیل اداره آموزش و پرورش کیش از مهمترین سوابق شاهرخ نیازی است.

کد خبر 6689215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها