سرپرست آموزش و پرورش کیش منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل اداره آموزش و پرورش هرمزگان در حکمی شاهرخ نیازی را به عنوان سرپرست اداره آموزش‌وپرورش کیش منصوب کرد.

سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش کیش با تأکید بر معیشت و رفاه فرهنگیان، تأمین مسکن، ارتقای سطح کیفی آموزش و تقویت فرآیندهای پرورشی و حرکت اداره بر اساس شاخص‌های نظام تعلیم و تربیت از حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و اداره کل آموزش و پرورش استان قدردانی کرد.

شاهرخ نیازی دارای مدرک کارشناسی مهندسی الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم بهره‌وری و دکترای مدیریت با گرایش تحقیق در عملیات (OR) است.

مدیریت و معاونت مدارس دولتی و غیردولتی، مسئول ارزیابی عملکرد، معاون آموزشی و کفیل اداره آموزش و پرورش کیش از مهمترین سوابق شاهرخ نیازی است.