به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی شامگاه یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مرکز تخصصی مهدویت در سخنانی بیان داشت: تا چند ماه دیگر انتخابات است و برای انتخابات پنج هزار نفر احساس تکلیف و وظیفه شرعی می‌کنند اما برای احیای واجبات فراموش شده مانند زکات و ... کسی احساس تکلیف نمی‌کند.



وی خطاب به مبلغان و طلاب اضافه کرد: تا واجبی وجود دارد برای تبلیغ سراغ مستحبات نروید و تا واجب فراموش شده ای هست سراغ واجبات بورس نروید.



قرائتی ادامه داد: اگر حدیثی را بلد هستید و خودتان نمی توانید آن را در تلویزیون و برای مخاطبان میلیونی مطرح کنید به فردی که می تواند یادآوری کنید تا برای مردم بازگو گند.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر پرداختن به پژوهش‌های ضروری و مورد نیاز در کشور بیان داشت: یکسری پژوهش‌ها و تحقیقاتی که انجام می‌شود نه واجب و است و نه مستحب و مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی‌کند.



وی اظهار داشت: گاهی ما از برخی امور غفلت داریم و خود را اسیر القاب و عناوین می‌کنیم و قرآن غافلان را در ردیف چهارپایان می‌داند.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: در حالی که مبلغان مسیحی و دیگران تلاش زیادی دارند ما نباید کم کاری و غفلت داشته باشیم.



موسس مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه دروس باید جهت دار باشد ادامه داد: در تفسیر قرآن رعایت چند اصل لازم است، تفسیر باید سئولات جامعه را پاسخ دهد، ظلمتی را به نور تبدیل کند دردی را شفا دهد و



وی با بیان اینکه یادگیری ادبیات برای طلبه لازم است اما حفظ الفیه نه واجب، نه مستحب است و من به آن اعتقادی ندارم زیرا باید علمی را فراگیریم و تبلیغ کنیم که به درد مردم بخورد.



قرائتی با بیان اینکه باید مقتضیات زمان را در تبلیغ مورد توجه قرا دهیم اظهار داشت: بخشی از عمر ما صرف اموری می‌شود که نه واجب و نه مستحب است و نه نیازی از فرد و نه نیازی از جامعه را رفع می‌کند.



رئیس ستاد اقامه نماز کشور طلاب را بر پرهیز از لقب گرایی و عنوان ترغیب و تأکید کرد: اگر درصدد این امور یاشیم راه پیشرفت ما کند می‌شود.



وی با اشاره به فعالیت‌های مرکز تخصصی مهدویت با بیان اینکه این مرکز با کمترین امکانات در حال اداره شدن است تصریح کرد: این مرکز در سال گذشته موفق شده هزار و 500 سفر تبلیغی برای متخصصان خود داشته باشد و در تابستان امسال نیز 630 کلاس مهدویت در مجتمع یاوران مهدی(عج) در جمکران برگزار کرده است.