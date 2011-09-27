60 تاکسی و 70 مینی بوس به ناوگان حمل و نقل بومهن اضافه شد

محمدرضا آهنگران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورود 130 خودرو به ناوگان حمل و نقل عمومی بومهن در راستای اجرای طرح نوسازی خودروهای موجود در شبکه حمل و نقل صورت گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه طرح نوسازی و بهبود کیفیت خودروهای ناوگان عمومی برای خدمت رسانی بهتر به مردم از جمله امور الزامی محسوب می شود، این تعداد تاکسی و مینی بوس آماده ورود به ناوگان حمل و نقل بومهن هستند.

این مسئول گفت: مدیریت شهری بومهن و اعضای شورای اسلامی این شهر نیز برای تحقق رضایتمندی شهروندان در این امر، اهتمام ویژه ‏ای داشته ‏اند.

مرکز آتش نشانی بومهن تجهیز شد

وی اضافه کرد: مرکز آتش نشانی بومهن با اختصاص تجهیزاتی نظیر دو دستگاه خودروی آتش ‏نشانی، مجموعه ست نجات، دو دستگاه خودروی پیشرو و ... مجهز شد.

آهنگران بیان داشت: وجود واحدهای آتش نشانی مجهز و نیروهای ماهر، ضریب امنیت شهر را بالا می برد تا در مواقع بحرانی بتوان با حوادث مقابله کرد.

وی افزود: با توجه به اهمیتی که در تجهیز واحدهای آتش نشانی وجود دارد، شهرداری بومهن با اختصاص اعتباراتی، وسایل ایمنی را در اختیار آتش نشانی شهر قرار داده است.

شهردار بومهن در خصوص تملک دارایی های این شهرداری یادآور شد: شهرداری بومهن دارای 80 باب واحد تجاری، 10 واحد مسکونی مجتمع ‏ساز و 80 هکتار زمین است و برای ایجاد امکانات خدماتی مناسب در این شهر، شش قطعه زمین را به آموزش و پرورش، یک هزار و 500 متر به ساختمان اداره دارایی، سه هزار متر به بیمارستان 70 تختخوابی و بخشی را به تربیت بدنی اختصاص داده است.